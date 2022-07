Lännen ei pidä unohtaa Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan osuutta Venäjän hyökkäyssodassa muttei myöskään valkovenäläisten ahdinkoa tyrannian alla.

Lännen huomio on viime ajat keskittynyt Ukrainaan, mikä on ymmärrettävää. Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota on lännelle paitsi järkytys myös suora uhka. Samalla Ukrainan naapurimaa Valko-Venäjä on jäänyt taas varjoon. Valko-Venäjä kytkeytyy kuitenkin tiiviisti Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Venäjän johtaja Vladimir Putin sitoi Valko-Venäjän tiukasti osaksi valtapiiriään syksyllä 2020, kun hän tuki diktaattori Aljaksandr Lukašenkaa vaalivilpin jälkeen alkaneiden protestien väkivaltaisessa kukistamisessa. Hintana oli alistuminen. Valko-Venäjä on edelleen muodollisesti itsenäinen valtio ulkoisine itsenäisyyden merkkeineen, mutta käytännössä sen nykyistä asemaa voi verrata sodanaikaiseen Vichyn Ranskaan.

Putinille Valko-Venäjän saaminen kontrolliin oli tärkeää. Se antoi Venäjälle myös uuden rintamaosuuden, josta uhata Ukrainaa, erityisesti Kiovaa. Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa helmikuussa Valko-Venäjälle alkuvuoden sotaharjoituksen jälkeen jääneet venäläisjoukot etenivätkin Kiovan esikaupunkialueille asti. Samalla Venäjä sai käytettyä Valko-Venäjän infrastruktuuria, kuten lentokenttiä ja rautateitä, sotilaiden ja aseistuksen liikuttamiseen Ukrainaan. Venäjä on myös ampunut esimerkiksi ohjuksia Ukrainaan Valko-Venäjältä.

Lukašenka ei välttämättä tiennyt Putinin hyökkäyssuunnitelmista kovin paljon etukäteen. Se ei vähennä hänen vastuutaan sotarikoksista Ukrainassa. Lukašenka avasi Venäjän joukoille portit Butšaan ja Irpiniin. Nyt hän pitää joukkojaan Ukrainan rajalla, minkä vuoksi Ukrainan on varauduttava uuteen hyökkäykseen Valko-Venäjältä. Siksi Ukraina ei voi siirtää riittävästi joukkoja Donbasiin.

Samalla tilanne Valko-Venäjän sisällä on pahentunut.

Elokuun 2020 väärennettyjen vaalien jälkeen viranomaiset ottivat kiinni kymmeniätuhansia ihmisiä, lakkauttivat riippumattomat kansalaisjärjestöt ja sulkivat riippumattomat viestimet. Pienistäkin protestieleistä uhkaa pitkä vankeus, ja kidutus on yleistä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli useimmille valkovenäläisille järkytys, eivätkä valkovenäläiset kannata sotaa Ukrainaa vastaan. Lukašenka ei ole sen vuoksi uskaltanut lähettää omia joukkojaan Ukrainaan ainakaan vielä, mutta samalla hän on kiihdyttänyt vainoa sotaa vastustavien protestien pelossa. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Valko-Venäjällä on nyt yli 1 200 poliittista vankia. Poliittisista syistä vangittujen määrä on oikeasti suurempi.

Hallinto pelkää myös talouskriisin aiheuttavan protesteja. Talous supistuu lännen pakotteiden ja Ukrainan markkinan sulkeutumisen vuoksi. Venäjän tuki on ollut pienempää kuin Lukašenka toivoi.

Lukašenka on uudenlaisessa tilanteessa, kun hän ei voi käyttää alueellista kriisiä ulkopoliittiseen tasapainoiluun. Syy on yksinkertainen: hän myi vallanhimossaan maansa, kun ei suostunut uskomaan valkovenäläisten enemmistön kyllästyneen häneen.

Venäjä painostaa Valko-Venäjää ottamaan isomman roolin sodassa. Lukašenka yrittää käydä kauppaa Venäjän kanssa, mutta samalla hän yrittää kiristää länttä viestimällä, että voi pahentaa tilannetta. Tähän liittyvät vihjailut ydinaseiden palauttamisesta Valko-Venäjälle ja joukkojen lähettämisestä Ukrainaan, mutta myös vainon voimistaminen ja kuolemantuomion laajentaminen koskemaan ”terrorismin valmistelua”, mikä voi tarkoittaa mitä vain.

Lännen on varauduttava pahimpaan. Vaikka niin ei kävisikään, lännen ei pidä unohtaa Lukašenkan osuutta hyökkäyssodassa, muttei myöskään valkovenäläisen ahdinkoa tyrannian alla. Länsi ei saa antaa Lukašenkalle tuumaakaan periksi, vaan pakotteita on kiristettävä. Erityisen tarkkana on oltava, ettei lännen Venäjälle asettamia pakotteita pystytä taas kiertämään Valko-Venäjän kautta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.