Suomi voi pakottaa EU:n mediadirektiivin turvin Netflixin ja Disneyn sijoittamaan suomalaiseen draamaan tai ainakin maksamaan siitä. Ministeriöiden selvitys asiasta valmistuu loppuvuodesta.

Suomalaisten mediankäyttö muuttui viime vuosikymmenellä dramaattisesti, kun perinteinen televisio sai rinnalleen suoratoiston. Netflixin elokuvat ja HBO:n sarjat nousivat puheenaiheiksi. Sähköisestä mediasta tuli entistä Amerikka-vetoisempaa.

EU:ssa omaa sisältöä ryhdyttiin puolustamaan avms-mediadirektiivillä. Se muun muassa antaa valtioille mahdollisuuden pakottaa suoratoistojätit sijoittamaan paikalliseen elokuva- ja sarjatuotantoon. Velvoitteen käyttöönottoa mietitään Suomessa parhaillaan. Maksu tai investointivelvoite koskisi tilaajapohjaisia suoratoistopalveluita, joihin kuuluvat muiden muassa Amazon Prime, Disney, HBO sekä markkinajohtaja Netflix. Kotimaisista toimijoista direktiivi koskee esimerkiksi Elisa Viihdettä sekä Ruutua, jota pyörittää Sanoma, joka omistaa myös Helsingin Sanomat.

Halukkuus maksun käyttöönottoon selittyy suoratoiston rajulla kasvulla. Alan pioneeri Netflix aloitti Suomessa vuonna 2012, ja vuonna 2020 maksulliset suoratoistopalvelut nousivat Suomessa liiketoimintana mainosrahoitteista televisiota suuremmaksi. Tilastokeskuksen arviossa suomalaiset käyttivät suoratoistoon tuolloin 264 miljoonaa euroa – suoratoistopalveluista maksetaan siis joka kuukausi yli kaksi miljoonaa kertaa.

Nyt tuosta summasta halutaan nipistää jokunen prosentti suomalaisten draamasarjojen tekemiseen. Direktiivin sallimaa investointivelvoitetta on Suomessa selvittänyt ministeriöiden työryhmä, jonka pitäisi saada viivästynyt työnsä valmiiksi loppuvuodesta.

Pöydällä on kaksi investointimallia sekä vaihtoehto, ettei tehdä mitään.

Ensimmäisessä mallissa Netflixin kaltaiset maksulliset toimijat määrätään sijoittamaan suomalaiseen tuotantoon. Tämä malli olisi viihdejäteille edullisempi, sillä valtaa jäisi niille.

Toisessa mallissa peritään liikevaihtoperusteinen maksu, joka kerättäisiin Elokuvasäätiön kaltaiseen rahastoon, josta se jaettaisiin suomalaisille tekijöille ja erityisesti juuri sarjojen tuottajille.

Italiassa ja Ranskassa suoratoistopalvelut pakotetaan sijoittamaan sikäläiseen tuotantoon noin viidennes liikevaihdostaan. Joissakin maissa, kuten Kroatiassa, viipale on vain kahden prosentin luokkaa. Ennakkoon on arvioitu, että Suomessa striimereiltä voitaisiin kerätä noin 10–20 miljoonaa euroa. Suomen av-sektorille potti olisi todella merkittävä.

Av-alan rahoitus muistuttaa parjattua telakkatukea. Elokuvat ja tv-sarjat ovat hohdokkaita kulttuurituotteita, ja valtiot houkuttelevat kuvauksia alueilleen ja tukevat niitä. Tukisysteemin irvikuva on, kun Hollywood-tuotannot hyppivät maasta toiseen pienempien kulujen perässä.

Direktiivin investointivelvoitteen kohdalla kysymys on sama. Kannattaako Suomen jäädä ulkopuolelle muun Euroopan poimiessa maksuilla elinvoimaa draamaviihteelleen? Kilpailu on alalla kovaa: HBO on vastikään ilmoittanut säästöohjelmasta ja Netflix kertonut tilaajien vähenemisestä. Yhdysvaltalaisten viihdejättien rokottaminen omaksi eduksi käy monella järkeen, mutta investointivelvoite osuisi myös meikäläisiin yhtiöihin. Kotimaisen draaman pakkohankinnat on kyseenalaistanut erityisesti Elisa Viihde. Sille Ivalon kaltainen suomalainen draama on jo entuudestaan kilpailuvaltti. Yhtiössä pelätään alan ylikuumenemista ja hämmästellään, miksi toimivaan markkinaan puututaan. Suomalaissarjoista kirjoitetaan maailmalla jo. Alalla on jopa pulaa osaavasta työvoimasta.

Päätöksen suoratoistopalveluiden velvoitteista tekee seuraava hallitus. Valtiontaloudessa potti ei ole suuri, mutta kulttuurisesti asia on tärkeä. Suomesta ja suomalaisista kertovia draamasarjoja eivät suomeksi tee muut kuin suomalaiset.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.