Valtio on tukenut viiden hiljaisen lentoaseman toimintaa 40 miljoonalla eurolla. Lipunhinnan pitäminen keinotekoisesti alhaisena aiheuttaa turhia päästöjä ja saa matkustajat odottamaan halpoja lentoja joka paikkaan.

Valtio on aloittanut kilpailutuksen lentoliikenteen hankkimiseksi viidelle maakuntakentälle. Tavoitteena on turvata välttämättömät yhteydet Helsingin ja maakuntien välillä.

Valtio ylläpitää ostopalveluna reittejä Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemille.

Verovaroin tuetut reitit herättävät kysymyksiä siitä, mikä on välttämätöntä. Asiaa on arvostellut lentoasemista vastaavan Finavian lentoasemaverkoston johtaja Jani Jolkkonen (HS 1.7.). Hänen mukaansa ostopalveluina hankitut lennot maakuntiin ovat kalliita, tehottomia ja aiheuttavat turhia päästöjä.

Lentoja on jo tuettu julkisilla varoilla noin 40 miljoonalla eurolla. Kun valtion tuki muussa liikenteessä on tyypillisesti kymmeniä euroja matkustajaa kohti, yhdensuuntaisen lentolipun tuki voi olla jopa lähes tuhat euroa. Tämän lennon matkustaja voi saada alle satasella.

Maakuntakenttien ylläpito Lappia lukuun ottamatta perustuu pääasiassa paikallisen vientiteollisuuden tarpeisiin ja kytkeytyy jatkoyhteyksiin ulkomaille. Vain kotimaassa lentäville suomalaisille nämä lennot eivät juuri säästä edes aikaa varsinkaan, jos junalla pääsee kaupungin keskustaan.

Maakuntakaupunkien saavutettavuudesta on toki pidettävä huolta, ja myös lentoliikenteellä on siinä rooli. Lentojen tukemista on kuitenkin tarkasteltava myös ilmastopäästöjen ja kannattavuuden näkökulmasta.

Lipunhinnan pitäminen keinotekoisesti alhaisena on omiaan ylläpitämään mielikuvaa lentojen edullisuudesta. Tyhjillä koneilla lentäminen puolestaan on päästöjen kannalta päätöntä.

Lentojen tukemiseen tarvitaan järkeä. Kaikkialle ei pidä päästä lentämällä, vaan myös eri kulkuvälineitä yhdistämällä voidaan saada aikaan toimivia yhteyksiä.

