Unesco nosti perjantaina ukrainalaisen borssin valmistuksen aineettoman kulttuuriperinnön listalleen.

YK:n tiede-, kulttuuri- ja opetusjärjestö Unesco nosti perjantaina ukrainalaisen borssin valmistuksen aineettoman kulttuuriperinnön listalleen. Unesco teki päätöksen Ukrainan pyynnöstä nopeutetusti Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi, koska hyökkäys uhkaa myös Ukrainan borssitraditiota.

Ukraina siis voitti Ukrainan ja Venäjän välillä käydyn niin sanotun borssisodan.

Ukrainalaisille kyse on isommasta asiasta, jossa borssilla on keskeinen symbolinen merkitys. Maassa moni on jo kauan ajatellut, että Venäjä pyrkii omimaan koko itäslaavilaisen kulttuuriperinnön. Venäjän johtajan Vladimir Putinin puheet Ukrainan valtiollisuuden kyseenalaisuudesta ja Venäjän raaka hyökkäyssota ovat vahvistaneet pahimmat pelot virallisen Venäjän suhtautumisesta Ukrainaan, ukrainalaisiin ja ukrainalaisuuteen.

Puhe borssista ei siis ole turhaa, vaikka Ukrainassa on käynnissä nyt oikea sota, jossa kuolee ukrainalaisia. Ukrainalaisille kyse on samasta taistosta.

