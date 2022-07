Uzbekistanin presidentti muuttaa maan perustuslakia. Yksi muutos olisi vienyt maan länsiosissa sijaitsevalta Karakalpakstanilta autonomian, mikä hermostutti paikallisia. Keskushallinto hajotti protestit kovin ottein.

Uzbekistanin presidentti Shavkat Mirziyoyev on viime vuosina esiintynyt uudistajana ja Keski-Aasian maltillisena äänenä.

Hänen edeltäjänsä, Uzbekistania vuodet 1991–2016 johtanut Islom Karimov, oli maailman julmimpia despootteja, joten seuraajan oli helppo antaa itsestään edistyksellinen kuva. Mirziyoyev vapauttikin joitakin poliittisia vankeja ja lopetti järjestelmällisen pakkotyön puuvillankorjuussa, mutta ihmisoikeustilanne on edelleen surkea.

Lännessä Mirziyoyevin puheet ja pienet teot otettiin silti innolla vastaan. Uzbekistanissa asuu noin 35 miljoonaa ihmistä, ja sen vakaus Afganistanin naapurina on koko Keski-Aasialle tärkeää. Siksi länsi teki Karimovinkin kanssa yhteistyötä, vaikka tämä oli ammuttanut satoja mielenosoittajia vuonna 2005.

Viime päivinä maailma on saanut huomata, että Mirziyoyev on ihan tavallinen keskiaasialainen valtionpäämies. Nyt hän on muuttamassa perustuslakia, jotta voisi jatkaa presidenttinä. Pääsyyn naamioimiseksi muutoksia keksittiin iso joukko.

Yksi niistä koski Uzbekistanin länsiosassa sijaitsevaa Karakalpakstanin aluetta, jolta perustuslain uudistuksessa oltiin viemässä autonomia ja teoreettinen mahdollisuus itsenäistyä. Autonomia on ollut näennäistä, mutta uhka sen menettämisestä hermostutti Karakalpakstanissa. Katkeruutta oli valmiiksi, sillä alue on rutiköyhä ja ekokatastrofin varjossa. Neuvostoliiton kuivattaman Araljärven entisestä pohjasta leviävä suolapitoinen hiekka sairastuttaa ihmisiä ja pilaa maat. Viime aikojen investoinnit kaasualalle ovat olleet vain pieni lohtu. Tuhannet protestoivat. Viranomaiset vastasivat kovin ottein – ainakin 18 kuoli ja yli 240 loukkaantui.

Mirziyoyev perui Karakalpakstanin aseman muutoksen, mutta hallinto syytti vanhaan tapaan ulkomaalaisia ”agitaattoreita” ja julisti alueelle poikkeustilan. Netti oli katkaistu jo aiemmin.

Hymykampanjan kulissit tulivat hetkeksi esiin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.