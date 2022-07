Helmarit on oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Suomen maajoukkue on mukana jalkapallon EM-turnauksessa, jossa lajista tulee entistä suurempi ilmiö.

Suomalainen jalkapallo marssii perjantaina kentälle arvokisoissa, joista on lupa odottaa suuria. Britanniassa järjestettävään turnaukseen, jossa ratkotaan naisten Euroopan-mestaruus, on myyty lippuja etukäteen jo puoli miljoonaa. Britit itse ennakoivat kotikisojensa tunnelman nousevan ennennäkemättömäksi. Vertailukohtana ovat vuoden 2019 MM-kisat Ranskassa, jotka nostivat naisten jalkapallon kertaheitolla ilmiöksi. Suomen maajoukkue eli Helmarit on siis oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun lajista tehdään entistä suurempaa ja kiinnostavampaa.

Turnauksen avausottelu Suomen osalta pelataan perjantai-iltana Espanjaa vastaan. Alkulohkon kaksi muuta joukkuetta eli Tanska ja Saksa tarjoavat nekin kovan vastuksen, joten menestyksen ja himoitun jatkopaikan saaminen vaatii työtä ja tuuria.

Toisin kuin miesten joukkueelle, naisille paikka lajin parhaiden joukossa on tuttu. Helmarit pelaa jo neljättä kertaa turnauksessa Euroopan-mestaruudesta. Edellisestä kisavisiitistä on kuitenkin jo yhdeksän vuotta. Nykyjoukkueesta moni pelaa ulkomailla, ennen kaikkea Ruotsissa mutta myös Juventuksen, Liverpoolin ja Tottenhamin kaltaisissa eurooppalaisissa suurseuroissa. Suomi ei kuitenkaan ole onnistunut kisoja edeltävissä otteluissa. Kymmenestä pelistä vain kaksi on voitettu. Ottelut ratkotaan kuitenkin kentällä eikä Excelissä. EM-turnauksen jälkeisissä syksyn kahdessa maaottelussa pelataan vielä pääsystä ensi vuoden MM-kisoihin.

Edessä on hieno ja toivottavasti jännittävä turnaus, mutta samaan aikaan Palloliiton pitää käydä itsetutkisteluun. Lajin vetovoimaa ei ole osattu täysin hyödyntää, sillä Suomessa katsomoissa on yhä tyhjää. Muut maat ovat myös kuroneet lajin pioneereihin kuuluneen Suomen etumatkaa kiinni. Suomen nykyinen sijoitus maiden välisessä vertailussa (29.) ei ole kaukana kaikkien aikojen huonoimmasta rankingista (32.). Suunta on käännettävä ylöspäin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.