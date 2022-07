Vantaa on uimarin painajainen

Jo lyhyt hellejakso toi pääkaupunkiseudun rannoille sinilevää. Vantaan harvalukuisilla rannoilla kärsitään järvisyyhystä.

Pääkaupunkiseudulla kesän uimakausi on nyt alkanut kunnolla, kun rantojen vedet lämpenivät viime viikon helteiden aikana. Samalla myös helteiden haitat löysivät tiensä uimavesiin. Monella rannalla on jo nyt sinilevää, vaikka yhtäjaksoinen helleputki ei ehtinyt kestää kovin kauan.

Vuosikymmenien aikana kertynyttä ravinnekuormitusta on vesissä yhä paljon. Sinilevä viihtyy lämpimässä ja ravinteikkaassa vedessä, joten kukinnat hyötyvät helteistä. Tulevina vuosina runsaita sinileväkukintoja on odotettavissa vielä enemmän, koska ilmastonmuutos lisää hellejaksoja. Uimarannoille voi tulla ilmastonmuutoksen seurauksena myös uusia haitallisia leviä.

Erityisen vaikeaa uimareilla on Vantaalla. Kaupungin uimarannoilla ei toistaiseksi ole havaittu sinilevää, mutta sekä Vetokannaksen että Leppäkorven rannoilla on järvisyyhyä, joka myös hyötyy helteisestä säästä. Kummatkin uimapaikat ovat sorakuoppia.

Kun Vantaan uimapaikoista kaksi kärsii järvisyyhystä, hankaloituu uiminen heti paljon. Kuusijärvi on ainoa helposti saavutettavissa oleva järvi, eikä Vantaanjoessa tai Keravanjoessa ole uimapaikkoja Vantaan puolella. Kaupungissa on kyllä tehty töitä uimarantojen eteen: Kuusijärvi on kaupungin ylläpitämine saunoineen erittäin suosittu virkistyspaikka sekä kesäisin että talvisin. Länsivantaalaiset saivat vihdoin oman uimapaikkansa kymmenisen vuotta sitten, kun Kaivokselassa sijaitseva Vetokannas kunnostettiin uimapaikaksi.

Ensi vuonna Asolaan Itä-Vantaalle aletaan rakentaa uutta Elmon uimahallia. Tällä haavaa Vantaalla on selvästi vähemmän uimahalleja asukkaita kohden kuin Suomessa keskimäärin. Elmon yhteyteen on suunniteltu maauimalaa, mutta asiasta ei ole päätetty. Maauimala olisi tulevia kesiä ajatellen mieluinen investointi monelle asukkaalle.

