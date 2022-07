Ilmastokriisin selättämiseen tarvitaan aidosti päästöttömiä energiamuotoja. Kivihiili, maakaasu ja turve eivät ole kestäviä tulevaisuuden vaihtoehtoja.

Ilmastonmuutoksen etenemisestä kertovat mittarit hipovat taas kyseenalaisia ennätyksiä. Lämpenemistä aiheuttavan hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä nousi viime vuonna huippulukemiin. Merenpinta nousi ennätyskorkealle, samoin valtamerten lämpötila. Viimeksi kuluneet seitsemän vuotta ovat olleet mittaushistorian lämpimimmät.

Muutos näkyy ja tuntuu jo ihmisten arjessa. Etelä- ja Keski-Euroopassa ihmiset kärvistelevät tukalassa kuumuudessa ja paikoin ennennäkemättömässä kuivuudessa. Australiaa koettelevat rankkasateiden aiheuttamat tulvat, ja yli 50 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Intiassa kuumuus ja kuivuus ovat saavuttaneet hengenvaaralliset mittasuhteet.

Rajusti vaihteleva sää antaa tuntumaa tulevasta, sillä äärimmäisten sääilmiöiden arvioidaan yhä lisääntyvän ilmaston lämmetessä.

Nyt fossiilienergian aiheuttamat päästöt ovat niin suuret, että ne enteilevät ilmaston lämpenevän vuosisadan loppuun mennessä jopa kolme astetta. Sitä pidetään ihmiskunnan ja ruoantuotannon kannalta kriittisenä lukemana.

Asiantuntijat korostavat, että päästöt pitää kääntää laskuun heti. ”Jos viivyttelemme yhtään, menetämme lyhyen ja erittäin nopeasti sulkeutuvan ikkunan, jolla voidaan turvata ihmiskunnan tulevaisuus”, totesi kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC raportissaan helmikuussa.

Viesti on vakava varsinkin, kun suunta on päinvastainen ja ilmastoennätykset menevät väärään suuntaan.

Koronaviruspandemian hellitettyä talous on elpynyt. Elvytys ei kuitenkaan ole ollut kestävää, sillä maailman hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet. Energiantuotannon päästöt olivat viime vuonna ennätyskorkealla.

Suurin vastuu on Kiinalla, jonka osuus energiapohjaisista päästöistä on noin kolmannes. Kiina on lisännyt kivihiilen käyttöä, kun maakaasun hinta on noussut.

Kivihiilen käyttö on lisääntynyt myös EU:ssa, ja paineet lisätä sitä edelleen ovat kasvaneet, kun venäläisestä energiasta on tarpeen päästä eroon Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan vuoksi.

Päästöt ovat kuitenkin pysyneet selvästi alempana kuin ne olivat vuonna 2019. Tämä kertoo siitä, että ilmastopolitiikassa on edistytty. EU:n ilmastopaketti etenee pala kerrallaan, ja nyt siihen on sisällytetty myös meriliikenne.

Epävarmuutta tuo riippuvuus maakaasusta. Venäjän hyökkäyssota on paljastanut suuren haavoittuvuuden Keski-Euroopassa. Kun lämmitysjärjestelmä perustuu asuntokohtaiseen kaasuun, siitä ei olekaan helppo irrottautua. Syksystä voi tulla kylmä, jos vaihtoehtoisia lämmitysratkaisuja ei löydetä nopeasti. Vaarana on, että fossiilisten energiamuotojen, myös kivihiilen, käyttö lisääntyy.

Vaihtoehdottomuudesta kielii EU-parlamentin tuore taksonomiapäätös. Siinä fossiilinen maakaasu sisällytettiin vihreiden sijoituskohteiden listalle siirtymäkaudeksi.

Globaalien päästöjen vähentämisessä suuri merkitys on myös Yhdysvalloilla, jonka kansainvälinen rooli ilmastopolitiikassa on kasvanut presidentti Joe Bidenin kaudella. Varjon Bidenin ympäristöpolitiikkaan heitti kuitenkin maan korkein oikeus, joka päätti kiristää ympäristönsuojeluviraston päätösvaltaa.

Selvää on, että kivihiili, maakaasu ja öljy eivät ole kestäviä ratkaisuja. Sitä ei ole myöskään suomalainen turve, vaikka sen varastointi onkin nyt perusteltua huoltovarmuuden ylläpitämiseksi. Ilmastokriisin selättämiseen tarvitaan aidosti päästöttömiä energiamuotoja. Polttoon perustuvien lämmitysratkaisujen vaihtoehtoja ovat esimerkiksi lämpöpumput, maalämpö, geoterminen lämpö ja hukkalämmön talteenotto. Sähköä pitää tehdä enemmän tuulesta ja auringosta. Myös ydinvoima kuuluu pakettiin.

Teknologia kehittyy nopeasti, ja uusia ratkaisuja kehitetään koko ajan. Paljon voidaan tehdä myös Suomessa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.