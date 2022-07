Helsinki ei ole pystynyt kunnolla karhuamaan takaisin lainaamiaan pyörätuoleja ja kyynärsauvoja. Tämä on aiheuttanut kaupungille mittavat taloudelliset menetykset.

Helsingin kaupungille aiheutuu vuosittain merkittävät taloudelliset menetykset palauttamattomista tai kadonneista apuvälineistä, kuten kyynärsauvoista ja pyörätuoleista. Ongelman taustalla on aiemmin käytössä ollut potilastietojärjestelmä, joka ei mahdollistanut välineiden määrän ja niiden sijainnin tarkkaa seuraamista. Näin ollen kaupunki ei ole pystynyt karhuamaan kaikkia välineitään takaisin.

Erityisesti julkisissa palveluissa on tärkeää, että tietojärjestelmät ovat toimivia. Niiden tehtävä on tehostaa työtä, ei tehdä siitä monimutkaisempaa.

Vastuuta on kuitenkin myös asukkailla. Kaupunki lainaa apuvälineitään ilmaiseksi, ja on myös hyvä asia, että järjestelmä on ollut joustava. Pyörätuolia tarvitseva on voinut käyttää välinettään tarvittaessa pidempään kuin aiemmin on sovittu ilman aggressiivista takaisin karhuamista. Asukkaan kannalta hyvää järjestelmää olisi syytä kunnioittaa palauttamalla apuvälineet kaupungille oma-aloitteisesti.

