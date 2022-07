Sauli Niinistön suosio on lähes yksituumaista. Tutkijat näkevät tilanteessa huolestuttavia piirteitä.

Presidentti Sauli Niinistön suosio on noussut jälleen ennätyslukemiin. HS:n teettämän tuoreen kyselytutkimuksen mukaan peräti 92 prosenttia suomalaisista katsoo Niinistön onnistuneen tehtävissään erittäin tai melko hyvin (HS 7.7.).

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut Suomen Nato-prosessi näyttävät vain nostaneen Niinistön kannatusta. Vain kaksi prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että Niinistö on suoriutunut tehtävistään huonosti.

Niinistö on nauttinut poikkeuksellisen vahvaa kannatusta koko presidenttinä olonsa ajan. Se näkyi myös edellisissä presidentinvaaleissa, joissa hänet valittiin toiselle kaudelle suoraan ensimmäisellä kierroksella.

On tietenkin hyvä, että kansa on valintaansa tyytyväinen. Suuren suosion kääntöpuolena on, että se suojaa merkittävää vallankäyttäjää kriittiseltä keskustelulta ja nielee hänen versionsa tapahtuneista suoraan. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota myös politiikan tutkijat (HS 7.7.). Sillä on väistämättä myös vaikutuksensa presidentti-instituutioon.

Suurta suosiota on Niinistön presidenttivuosien aikana selitetty usein sillä, että kansalaiset kaipaavat vahvaa johtajaa. Niinistö on ulostuloissaan maltillinen ja harkitseva. On myös hyvä asia, että kriisiaikana yhteiskunnassa on kokoava voima, johon hyvin eri tavalla ajattelevat ihmiset voivat luottaa.

Silti presidentin vankassa suosiossa on kyse myös mielikuvista. MTV-uutiset teki viime syksynä kyselyn siitä, ketkä poliitikot ja viranomaiset ovat suoriutuneet parhaiten koronatoimissa. Kärkipaikan otti tuttu nimi, Sauli Niinistö. Presidentti ei hoida sisäpolitiikkaa, eikä tee linjauksia kansanterveydestä, mutta silti hän jätti kyselyssä taakseen sekä pääministeri Sanna Marinin (sd) että THL:n koronamiehen Mika Salmisen.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Nato-prosessin käynnistyttyä Niinistön rooli on ollut suuri. Kansa kokee presidentin onnistuneen. Silti myös kuluneen kevään tapahtumia täytyy voida tarvittaessa tarkastella kriittisessä valossa. Median on uskallettava tehdä sitä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.