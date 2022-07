Main ContentPlaceholder

Pääkirjoitus | Pääkirjoitus

Nuorten luottamus antaa uskoa tulevaisuuteen

Nuorten tulevaisuususko on vahvistunut, mutta erityisesti nuorten naisten kyynisyys ja huoli tulevaisuutta kohtaan on lisääntynyt. Nuorten huoliin on suhtauduttava vakavasti.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Valtaosa nuorista suhtautuu tulevaisuuteensa luottavaisesti.

Suomalaiset nuoret ja nuoret aikuiset uskovat omaan tulevaisuuteensa mutta kantavat laajasti huolta maailman ongelmista. Tulevaisuususkon vahvistumisesta kertoo tuore selvitys, jonka mukaan kaksi kolmasosaa 16–30-vuotiaista arvioi kykyjensä ja taitojensa olevan hyvät tulevaisuudessa toimimiseksi. Tulevaisuususkon vahvistuminen on hyvä viesti, sillä nuorten näköalattomuudesta on puhuttu paljon. Nuorten luottamus hyvään tulevaisuuteen auttaa niin yhteiskunnan uudistumisessa, asioiden hoitamisessa kuin tavallisessa arjessakin. On vaarallista, jos nuorten huoli tulevaisuudesta muuttuu kyynisyydeksi ja katkeruudeksi. Sillä on vaikutuksia myös siihen, minkälaista yhteiskuntaa he rakentavat. Lasten ja nuorten säätiön teettämä selvitys osoittaa, että suuri osa nuorista pystyy sopeutumaan erilaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin hyvinkin nopeasti. Maailmantilanne toki heijastuu tunnelmiin. Huoli ilmastonmuutoksesta, koronaviruspandemia ja Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainassa ovat lisänneet epävarmuutta. Maailmanlaajuisten ongelmien suhteen nuoret eivät tosin ole kovin luottavaisia. Yhä useampi epäilee ihmiskunnan halua ja kykyä ratkaista suurimmat globaalit ongelmat. Merkittävimmäksi nuorten mielessä on noussut sodan pelko. Huolestuttavaa on se, että vaikka valtaosa suhtautuu tulevaisuuteensa luottavaisesti, nuorten naisten kyynisyys on lisääntynyt. Naiset myös näkevät maailman tulevaisuuden selvästi pelottavampana ja epävarmempana kuin miehet. Lisäksi liki viidennes nuorista suhtautuu hyvin kyynisesti sekä omaan että maailman tulevaisuuteen. Nuorten luottamus lisää uskoa tulevaisuuteen. Sen sijaan näköalattomuus ja pessimismi lisääntyvät, jos nuoret kokevat jäävänsä sivuun päätöksenteossa ja ajattelevat, että heidän huoliaan ei oteta vakavasti. Nuorilla täytyy olla tilaa myös haaveilla ja unelmoida. Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.