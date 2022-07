Erityisesti nuorten maksuhäiriöt ovat lisääntyneet pikavippien ja verkkokaupan maksujen seurauksena. Maksukyvyn arviointi helpottuu, kun rekisteriin kirjataan kaikki yhden ihmisen ottamat velat.

Suomessa otetaan käyttöön positiivinen luottotietorekisteri, johon tallennetaan kattavasti tietoja kansalaisten ottamista luotoista ja tuloista. Tarkoitus on tarjota keino luottokelpoisuuden arviointiin ja siten torjua ylivelkaantumista.

Rekisteriä koskeva laki tulee voimaan elokuun alussa, mutta se otetaan käyttöön vaiheittain niin, että siihen on tallennettu kulutusluotot kevääseen 2024 mennessä.

Positiivinen luottotietorekisteri on pitkään odotettu uudistus. Nykyisin kansalaiset voivat nostaa vakuudetonta, korkeakorkoista kulutusluottoa, kuten pikavippejä, helposti monesta paikasta. Kun luottoja on paljon, niiden kokonaissumma voi yllättää ja ylittää maksukyvyn.

Noin 390 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintöjä. Asiakastiedon tilastojen mukaan joukko on hieman pienentynyt vuosia jatkuneen nousun jälkeen, mutta nuorten kohdalla suunta on kääntynyt nousuun. Huhti–kesäkuussa maksuhäiriörekisteriin päätyi 1 200 uutta alle 20-vuotiasta nuorta. Tämä on iso joukko.

Myös perintäyhtiöt ovat havainneet nuorten asiakkaidensa määrän kasvaneen. Usein syynä maksuhäiriöihin ovat vakuudettomat kulutusluotot ja maksamattomat verkkokaupan ostokset. Nuorilla korostuvat myös maksamattomista vuokrista aiheutuvat häiriöt sekä verkkopelaaminen. Maksuhäiriömerkintä puolestaan vaikeuttaa monien arkisten asioiden hoitamista, esimerkiksi vuokra-asunnon hankkimista tai puhelinliittymän avaamista.

Positiivinen luottorekisteri auttanee osaltaan velkojen kasaantumiseen ja ylivelkaantumiseen. Toinen maksuhäiriöisiä auttava uudistus on joulukuussa voimaan tuleva luottotietolain muutos. Se kannustaa maksamaan vanhatkin velat, koska se johtaa puhtaisiin luottotietoihin.

Ylivelkaantuminen on vakava ongelma, joka voi alkaa pienistä summista mutta varjostaa elämää pitkään. Pahimmillaan ylivelkaantuminen johtaa syrjäytymiskierteeseen, josta on vaikea päästä ulos.

