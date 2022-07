Vuoden 2022 kesähitiksi noussut Suomen kesä -rallatus paljastaa, miten kuluneita mielikuvia suomalaiseen kesään edelleen liitetään.

Kesähitin tunnistaa siitä, että kappale kertoo tutuin kielikuvin ja iloisin sävelin kesästä. Meikäläisissä kesähiteissä on laulettu vuosien varrella kesärenkaista, kesäkadusta ja jäätelökesästä, rusketusraidoista ja kesän bileistä tyyliin boom kah.

Jokainen kesä tuo mukanaan uudet kappaleet, ja kuluvan kesän hitiksi on noussut kappale, jonka esittäjä Olli Halonen on tehnyt yhdessä Mika Laakkosen kanssa. Laulu on nimeltään Suomen kesä, ja se kertoo tietenkin Suomen kesästä.

Tämän vuoden kesähitin sanoituksessa on tuttuja kesäasioita mökkilaiturista kesän lyhyyteen, rantasaunasta kesäfestareihin. Vain mansikka ja makkara puuttuvat. Kappale on hyvin suosittu, mikä tarkoittaa sitä, että lauluntekijä on tehnyt työnsä hyvin ja onnistunut tiivistämään pariin minuuttiin jotakin, mihin musiikkia kuunteleva Suomi samaistuu. Kappale piirtääkin kuvan siitä, millaisina me Suomen kesää kuuntelevat suomalaiset omaa kesäämme oikein pidämme.

Laulun mielikuva rantaveteen tuijottavasta suomalaisesta heijastaa tutkitusti vahvaa luontosuhdettamme, mutta samalla sanoitus paljastaa, että tapaamme arvostaa luontoa vain vapaa-ajalla. Luonnossa vieraillaan. Laulun tuopit taas kielivät siitä, miten alkoholi on edelleen vahva osa suomalaista sosiaalisuutta. Suomen kesässä myös haikaillaan syrjäiseen rantaan samaan aikaan, kun Suomi kansainvälistyy ja väki vyöryy kasvukeskuksiin.

Pop-iskelmien ytimeen on aina kuulunut nostalgia. Kun maailma ympärillä kuohuu, radiosta on turvallista kuulla Suomen kesän kaltaista laulua, jossa kesä tuoksuu menneeltä ja turvalliselta. Kaukana kavala maailma, inflaatio ja mahdollinen taantuma, nyt rauhoitutaan ja lomaillaan.

Oikeasti yhtenäiskulttuuri on mennyttä, jos sitä nyt koskaan olikaan ainakaan sellaisena kuin nyt sen kuvittelemme. Yhä useampi viettää kesää muualla kuin mökillä, kuten internetissä, kaupunkikahviloissa, ulkomailla tai töissä.

Onkin mielenkiintoista, millaisia uusia värejä käsitys Suomen kesästä tulevaisuudessa saa. Mitään yhtä oikeaa tapaa sen viettämiseenhän ei ole.

