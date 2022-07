Palkanmaksuongelmat ovat lyöneet loven Helsingin maineeseen työpaikkana. Kaupungille tulee tilanteesta myös taloudellisia seurauksia.

Helsingin palkanmaksun ongelmat eivät hellitä. Ongelmat alkoivat maaliskuussa ja ovat jatkuneet koko kesän ajan. HS julkaisi lauantaina (9.7.) selvityksen, jonka mukaan Helsingin Taloushallintopalvelun eli Talpan toiminta on sekaisin. Talpa otti keväällä käyttöön uuden palkanmaksujärjestelmän Sarastian, joka on sekoittanut palkanmaksun täysin. HS:n haastattelemat työntekijät ovat tehneet ylitöitä uupumisen partaalle. Heidän mukaansa Talpaa ei osata johtaa.

Taloushallinnossa on viime vuosina käynyt pyöröovi, kun työmäärä on koettu liialliseksi eikä kunnollista perehdytystä työhön ole saatu. Talpan johtoa oli varoiteltu Sarastian ongelmista, mutta käyttöönottoa ei silti haluttu lykätä. Etätöitä ei palkkasotkun aikana ole sallittu, vaikka Talpaan on muutenkin hankala löytää työntekijöitä.

Pitkään jatkuneet palkanmaksuongelmat voivat tulla helsinkiläiselle veronmaksajalle monella tapaa kalliiksi. Useat kaupungilla työskennelleet ihmiset ovat joutuneet pahoihin talousvaikeuksiin, kun palkka on jäänyt maksamatta monelta kuulta. Jotkut ovat päätyneet vaihtamaan työpaikkaa.

Myös Talpan omat työntekijät vaikuttavat olevan tilanteeseen loppu. Helsingissä kärsitään vakavasta työvoimapulasta monella alalla, ja nyt aiheutunut mainehaitta todennäköisesti pahentaa tilannetta.

Takkiin voi tulla myös puhtaan taloudellisessa mielessä. Helsinki joutuu maksamaan palkoista viivästyskorkoa, ja kaupunki voi olla velvollinen myös korvaamaan esimerkiksi työntekijöidensä ottamia pikavippejä.

Ammattijärjestö Tehy on tehnyt maksamattomista palkoista rikosilmoituksen. Oikeusoppineet ovat nähneet ongelmallisena myös sen, että tiedottaminen on ollut tilanteessa heikkoa. Kaupungin olisi vähintään pitänyt tiedottaa asiasta kunnolla eikä jättää rahattomaksi jääneitä työntekijöitään soittelemaan puheluita, joihin ei koskaan vastata.

