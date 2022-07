Espoolla on suomalaisessa mittakaavassa erikoinen ongelma. Sen väestönkasvu on jo liiankin kiivasta, kun se on keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa.

Espoossa on viisi kaupunkikeskusta. Matinkylä-Olari on niistä yksi.

Suomen toiseksi suurin kaupunki Espoo viettää tänä vuonna kaupunkina 50-vuotisjuhliaan. Pyöreiden vuosien kunniaksi Espoon väkiluku ylitti kesällä 300 000 asukkaan rajan. Ennakkotietojen mukaan pelkästään tänä vuonna Espoo kasvaa 6 400 asukkaalla eli pienen suomalaiskunnan väkiluvun verran.

Kun suuri osa Suomen kunnista kipuilee väkikadon kanssa, Espoo siis kasvaa valtavaa vauhtia. Viime vuonna Espoo kasvoi sekä määrällisesti että suhteellisesti eniten Suomen kunnista. Vuoden 2030 lopussa espoolaisia on ennusteen mukaan jo 340 000. 400 000:n raja rikkoutuu 2040-luvun puolivälissä.

Jotain Espoossa on siis tehty oikein, että se on muuttajien silmissä houkutteleva paikka. Ainakin kaupunkiin on valmistunut riittävästi uusia asuntoja.

Viime vuodet väkiluku on kasvanut keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa.

Espoolla onkin suomalaisessa mittakaavassa erikoinen ongelma. Väestönkasvu on jo liian kiivasta. Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n johtavan asiantuntijan Timo Aron (HS 10.7.) mukaan ideaali vuotuinen kasvuvauhti suurelle kaupungille olisi korkeintaan prosentin luokkaa. Jos kasvu on sitä nopeampaa, kuten se Espoossa on ollut, kaupunkisuunnittelun pitää olla hyvin pitkälle suuntautuvaa. Kasvavalle väestölle pitää järjestää ja rakentaa asianmukaiset palvelut varhaiskasvatuksesta katuverkostoon ja viemäröintiin.

Espoossa huimaa väestönkasvua ei olisi ilman vieraskielisiä eli jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia. Espoon kaupungin ennusteen mukaan vuonna 2034 eli 12 vuoden päästä väestönkasvusta jo 92 prosenttia tulee vieraskielisistä muuttajista. Pääosa heistä muuttaa silloin ulkomailta suoraan Espooseen.

Kun näin suuri osa muuttajista on vieraskielisiä ja 2030-luvulla lähes joka kolmas espoolainen on vieraskielinen, se asettaa myös palveluille erityisvaatimuksia.

Päiväkodeissa ja kouluissa pitää huolehtia, että kaikki espoolaiset oppivat riittävän hyvää suomea. Näin varmistetaan, että kaikki pysyvät mukana yhteiskunnassa aikuisenakin: opiskeluissa ja työelämässä. Jo nykyisin Espoossa on merkkejä segregaatiosta eli alueiden eriytymisestä. Toisilla asuinalueilla enemmistö päiväkodin tai koulun lapsista on vieraskielisiä, kun toisilla alueilla heitä on vain muutamia prosentteja lapsimäärästä.

Vieraskielisetkin ovat toki hyvin moninainen ryhmä. Espooseen muuttaa jo nykyisin paljon korkeasti koulutettuja teknologiaosaajia, jotka kartuttavat Suomen osaamista ja ovat Espoolle hyviä veronmaksajia.

Aluekehityksen asiantuntijan Timo Aron mukaan tähän mennessä Espoo on suoriutunut varsin hyvin väestönkasvustaan. Ei silti riitä, että tähän mennessä on onnistuttu. Espoon päättäjien pitää olla koko ajan hereillä ja pohtia, minkälaista tulevaisuuden Espoota he haluavat olla rakentamassa.

Moni on valinnut kotikaupungikseen Espoon väljemmän asumisen takia ja siksi, että lähiympäristössä on viheralueita. Kun väkeä muuttaa lisää, uutta rakennetaan ja vanhoja alueita tiivistetään.

Asumisen laaduksi voi laskea sen, että liikenneyhteydet ovat hyvät eli asuu vaikka länsimetron läheisyydessä. Kun tiivistetään vanhoja alueita, voidaan jossain toisaalla suojella viheralueita.

Osa espoolaisia varmasti jo pohtii, miten paljon lähiympäristö tulevaisuudessa muuttuukaan. Kaikki eivät kuitenkaan pidä korkeita tiiviisti rakennettuja kerrostaloalueita tai yhä tiiviimmäksi käyviä omakotitaloalueitakaan asumisen laadun parantamisena.

Espoossa aletaan valmistella uutta yleiskaavaa. Sillä luodataan näkymää tulevaisuuden Espoosta ja ohjataan asumista ja palveluita. Työ pitää tehdä hyvin, jotta kovasta kasvusta huolimatta Espoo säilyttää viihtyisyytensä ja pystyy tarjoamaan riittävät palvelut.

