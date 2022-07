Vermon ravirata on tyhjäkäytöllä. Se täydentäisi hyvin pääkaupunkiseudun tapahtumapaikkatarjontaa kesän festarikaudella.

Suomen festarikesä on parhaimmillaan koronarajoituskesien jälkeen. On mahdollista, että ensi kesänä tai viimeistään seuraavana pääkaupunkiseudulla on aivan uusi ulkokonserttipaikka: Espoon Vermo.

Leppävaarassa Vermon tapahtumapuistossa voitaisiin järjestää suunnitelmien mukaan 50 000–60 000 hengen konsertteja. Siitä tulisi pääkaupunkiseudun suurin ulkokonserttipaikka.

On tervetullutta, että pääkaupunkiseudulle saadaan uusia konserttipaikkoja. Keikkajärjestäjille Vermo olisi hyvä uutinen, koska esiintymispaikkojen tarjonta laajenisi. Yhteen alueeseen kohdistuva rasitus – kuten lähialueen asukkaiden kokema meluhaitta – jakaantuu, kun tapahtumapaikkoja on useampia.

Vermo on hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella, mikä palvelee sekä yleisöä että ympäristöä. Mäkkylän asemalle on kilometri ja Leppävaaran asemalle puolitoista kilometriä. Leppävaarasta kulkevat lähijunien lisäksi Helsinki–Turku-kaukojunat. Myös vuonna 2024 liikennöinnin aloittavan pikaraitiotie Raide-Jokerin pysäkit ovat lähellä.

Suomen raviurheilun pääpyhätön Vermon ongelmana on ollut, että se on paljon tyhjäkäynnillä. Vuodessa järjestetään noin 50 ravit ja niiden lisäksi pienimuotoisempia tapahtumia. Enemmänkin olisi mahdollista. Ravitoiminta siis jatkuu entisellään, mutta nyt Vermo saataisiin vain tehokkaampaan käyttöön. Vermossa voitaisiin järjestää kesän aikana noin kymmenen tapahtumapäivää.

Tapahtumapuisto on Vermon Ravirata oy:n ja Espoon kaupungin kumppanuushanke. Tapahtumatoiminnan pyörittäjänä on Vermon Ravirata. Espoon kaupunki ei tee tapahtumapuistoon merkittäviä investointeja.

Asukkaiden lisäksi konserttimelu koskee Vermon talleissa pysyvästi olevia hevosia. Tapahtumapuiston suunnitteluvaiheessa on keskusteltu johtavien eläinlääkäreiden kanssa. Heidän mukaansa hevosia ei tarvitse siirtää pois.

