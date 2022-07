Helsinki Cup on paljon muutakin kuin peliä

Ennätysmäisiä osallistujamääriä vetävät lasten ja nuorten jalkapalloturnaukset kuuluvat Helsingin kaltaiseen kesäkaupunkiin.

Pilli viheltää ja pallo lähtee liikkeelle. Ruohokenttä vilisee erivärisiä paitoja, keskenään kamppailevia pelaajia ja tuomareita tummissa univormuissaan. Raitasukka kolahtaa toiseen, joku kaatuu ja kolmas tekee maalin. Yhden riemu, toisen takaisku. Reppuja kantavat huoltojoukot jännittävät pelin jälkeen rangaistuspotkukilpailua.

Lasten ja nuorten jalkapalloturnaus Helsinki Cup täyttää Helsingin nurmikenttiä kuluvan viikon. Junioriotteluita pelataan kaikkiaan viidellätoista eri kentällä ympäri kaupunkia, osin myös Espoon puolella. Kyse ei ole vain jalkapallotapahtumasta vaan kansallisesti merkittävästä liikuntatapahtumasta, joka kokoaan yhteen väkeä ympäri Suomen mutta myös kansainvälisesti.

Helsinki Cupin suosiossa rikotaan tänä vuonna jopa ennätyksiä, mikä kertoo sekä tapahtuman että myös Helsingin vetovoimasta. Joukkueita ja samalla nuoria jalkapalloilijoita ja heidän huoltajiaan on saapunut pääkaupunkiin ennätysmäärin. Järjestäjien mukaan kaukaisimmat joukkueet tulevat Argentiinasta ja Mongoliasta. Jalkapallo tuo pelaajille iloa ja riemua ja pääkaupunkiin paitsi elämää ja jännitystä myös huomiota ja matkailurahaa, kun turnaukseen osallistujat majoittuvat, pelaavat sekä huvittelevat ostamalla jäätelöä ja jonottamalla purilaispaikkoihin.

Samanlainen tapahtuma on kesäkuinen Stadi Cup, jota pidetään Euroopan suurimpana tyttöfutiksen kokoontumisena. Molempia voi pitää jalkapallon arvoturnauksina eikä pelkästään siksi, että turnaukset kokoavat yhteen suuren määrän juniorifutaajia. Tapahtumat ovat arvokkaita yhteisöllisinä kokoontumisina, lasten liikuttajina mutta myös osana Helsingin kaupungin identiteettiä. Arkinen liikunta yhdessäoloineen ja peleineen kuuluu Helsinkiin ja tekee kaupungin. Helsinki on virkistävä kesäkaupunki, jossa on ilo liikkua.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.