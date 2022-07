Kyytivälitysyhtiö Uberin pyrkimys vaikuttaa Suomen lainsäädäntöön osoittaa taas kerran, miten tarpeellinen eduskunnassa käsittelyssä oleva lobbarirekisterilaki on.

Kyytejä välittävä kansainvälinen Uber-yhtiö lobbasi itselleen suotuisaa taksilain uudistusta Suomeen viime vuosikymmenellä. Kuvassa on yhtiön mainostolppa lentokentällä Los Angelesissa.

Tuore tietovuoto paljastaa, miten kyytejä välittävä alustatalousyritys Uber lobbasi Suomeen itselleen suotuisaa taksilain uudistusta vuosina 2014–2016. Samaan aikaan digitalisaatio oli joka tapauksessa mullistamassa taksialaa, ja taksilain uudistanut Juha Sipilän (kesk) hallitus oli innostunut purkamaan normeja, joten lobbauksen todellinen vaikutus on nykytiedoilla vielä hämärä.

Lobbaamisella on huono kaiku, vaikka päätöksentekoon vaikuttaminen on demokratiassa suotavaa ja toivottavaa. Asianosaisten kuuleminen yleensä parantaa lakien valmistelua ja säätämistä, miksi Suomessa on esimerkiksi lausuntokierros. Suurin lobbausintressi kohdistuu eduskuntaan ja ministeriöihin, joihin toimijat vaikuttavat keskustelemalla ja tarjoamalla tietoa. Näin myös Uber toimi.

Uberin kaltaiset rikkaat ja isot toimijat saavat kuitenkin käytännössä parhaiten äänensä kuuluviin ja yhteyden oikeisiin ihmisiin. Pahimmillaan lobbaus on hyvä veli -vaikuttamista, josta on lyhyt matka korruptioon. Päätöksenteossa ei tuolloin korostu yleinen etu vaan ahneus ja kotiinpäin vetäminen. Siksi lobbauksen pelisääntöjen tulee olla kaikille selvillä eikä se saa tapahtua pimeydessä.

Edellisellä hallituskaudella Suomessa ryhdyttiin penäämään lobbaritoiminnan säätelyä kansainvälisten esikuvien mukaisesti. Lobbarirekisterilaki eli laki avoimuusrekisteristä on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain tarkoitus on torjua lobbauksen likaisia puolia sekä parantaa politiikanteon läpinäkyvyyttä, kun rekisteriin kirjataan lobbarien vaikutuspyrkimyksiä.

Laki on näillä näkymin tulossa voimaan vuoden 2024 alusta. Sitä ennen nähdään vielä yksi lobbauksen kuuma sesonki ensi vuoden alussa. Poliittisen vaikuttamisen hektisin vaihe osuu usein hallitusneuvottelujen alle ja aikaan, jolloin eri toimijat pyrkivät ujuttamaan näkemyksiään poliittiseen päätöksentekoon.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.