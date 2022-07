Tuomioistuimia työllistävät EU-maissa kanteet, joiden tarkoituksena on vaientaa muun muassa toimittajia, ihmisoikeusaktivisteja tai keitä tahansa sananvapauttaan käyttäviä henkilöitä.

Oikeusvaltiossa jokaisella on oikeus saada asiansa tuomioistuimen käsittelyyn.

Valitettavasti tuomioistuimia työllistävät myös perusteettomat oikeuskanteet. Niistä on tullut joissakin Euroopan unionin jäsenmaissa jo merkittävä ongelma, vaikka Suomessa vielä vähäisessä määrin.

Perusteettomien kanteiden tarkoituksena on tyypillisesti pelkkä häirintä ja kiusaaminen tai esimerkiksi toimittajien tai ihmisoikeusaktivistien vaientaminen, mustamaalaaminen ja kiristäminen. Ne voivat kuitenkin uhata ketä tahansa sananvapauttaan käyttävää.

Kanteen tekijä voi yrittää tukahduttaa itselleen ikävän julkisuuden, jos esimerkiksi toimittaja on paljastanut korruptiota tai muita väärinkäytöksiä. Tavoitteena ei siis ole oikeussuojan saaminen. Perusteettomat kanteet kuormittavat kohteeksi joutunutta, mutta myös tuomioistuimia, jotka ovat monessa EU-maassa ruuhkaisia.

Sananvapauden ja demokratian kannalta on ehdottoman tärkeää, että Euroopan komissio on ottanut tavoitteekseen kitkeä nämä niin sanotut slapp-kanteet. Slapp on lyhenne englannin sanoista ”strategic lawsuits against public participation”. Suomeksi käytetään myös termejä strategiset häirintäkanteet tai strategiset häirintätarkoituksessa nostetut kanteet. Malli on jo käytössä Yhdysvalloissa, jossa sen avulla arvioidaan, onko kanne oikeudellisesti perusteltu. Kyse on siis siviilikanteista.

Komissio antoi huhtikuussa direktiiviehdotuksen, jonka tarkoituksena on suojella julkista osallistumista harjoittavia ihmisiä perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta. Direktiiviehdotus on osa Euroopan demokratiasuunnitelmaa, jolla halutaan vahvistaa muun muassa tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja sananvapautta.

Suomen hallitus lähetti direktiiviehdotuksen eduskunnalle heinäkuun alkupuolella. Sillä annettaisiin vähimmäissäännökset strategisia häirintätarkoituksessa nostettuja siviilikanteita vastaan. Direktiivin valmiiksi saamiseen menee ainakin vuosi. Vasta sen jälkeen kansalliseen lainsäädäntöön tehdään tarvittaessa muutoksia.

Esimerkkinä slapp-kanteista on maltalaisen tutkivan toimittajan Daphne Caruana Galizian tapaus. Eliitin korruptiota paljastanut toimittaja murhattiin autopommi-iskussa vuonna 2017. Häntä vastaan oli vireillä kymmeniä erilaisia kanteita, jotka olivat seurausta hänen työstään.

Usein kanteiden tekijällä voikin olla suhteettomasti valtaa ja resursseja verrattuna kohteeseen. Pahimmillaan se mahdollistaa kanteiden tehtailun, joka lamaannuttaa niiden kohteiden toiminnan, on se sitten yksittäinen ihminen tai järjestö.

Yhdelläkään EU-valtiolla ei ole ollut suoraa slapp-kanteisiin keskittyvää lainsäädäntöä. Tosin esimerkiksi Suomessa jo nykyisen lain mukaan täysin perusteeton kanne voidaan hylätä. Suomen laissa slapp-kanteiden kitkemiseen on siis jo työkaluja eli nykyiseen lakiin ei välttämättä tarvitse tehdä suuria muutoksia.

Direktiiviehdotuksen mukaan tuomioistuin voisi myös määrätä kanteen nostaneille niin sanottuja varoittavia seuraamuksia. Tätä ehdotusta Suomen hallitus pitää ongelmana. Sen mukaan perusteettoman siviilikanteen nostamisen sanktioiminen jollain muulla tavalla kuin oikeudenkäyntikulusäännöksillä olisi ongelmallista oikeuden saatavuuden ja oikeusturvan kannalta. Hallituksen mukaan Suomessa kuluvastuusäännökset myös vaikeuttavat slapp-kanteiden nostamista.

Suomi pitää tärkeänä direktiivin päätavoitetta torjua slapp-ilmiön laajenemista. Tuomioistuinten pitää silti olla tarkkana rajanvedossa, minkä kanteen voi katsoa olevan perusteeton ja minkä ei. Aina se ei välttämättä ole yksiselitteistä.

Suomen virallinen linja on oikea. Strategisten häirintäkanteiden estäminen on oikeusvaltion puhtaanapitotyötä, jossa on oltava koko ajan valppaana.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.