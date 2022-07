Suomen on lähdettävä siitä, ettei Uniper-sotkusta tule Suomelle maksettavaa enempää kuin on aivan välttämätöntä.

Suomalaisille suuryrityksille nopeasti saatu ylimääräinen raha voi olla ongelma.

Se alkaa poltella palkkajohtajia, joille ulkomailla tehtävät isot yrityskaupat ovat myös pääsylippu isompiin piireihin. Ostettavaa maailmalta löytyy, mutta riskejä sekä fuusioiden sulamiskykyä ja yrityskulttuurien eroja lasketaan ja ennakoidaan toisinaan huonosti.

Suomen taloushistoriassa on tästä useita kalliita esimerkkejä. On Stora Enson Yhdysvaltain-kaupat, Soneran Saksan-retki ja Helsingin Sanomiakin julkaisevan Sanoman televisiokanavakaupat Benelux-maissa. Eivätkä Nokiankaan kaupat Siemensin ja Alcatelin kanssa sujuneet kuin tanssi.

Nyt ongelmissa on energiayhtiö Fortum, josta Suomen valtio omistaa 51 prosenttia. Sen saksalainen tytäryhtiö Uniper tekee kaasunvälityksessä tappiota kymmeniä miljoonia euroja päivittäin, kun venäläinen kaasuyhtiö Gazprom ei toimita sille sovittua määrää maakaasua. Uniper joutuu hankkimaan kaasua kalliimmalla muualta, mutta ei voi siirtää lisäkulujaan hintoihin.

Uniperin asema Saksan kaasunjakelussa on keskeinen, joten esimerkiksi Saksan talousministeri Robert Habeck on vaatinut Fortumia osallistumaan Uniperin pelastamiseen. Fortum on jo tukenut Uniperia konsernin sisäisillä rahoitusjärjestelyillä, mutta Saksa puskee asiaa poliittiselle tasolle.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) on määrä neuvotella torstaina tilanteesta Berliinissä. Tähän asti valtiolle on koitunut laskennallisia tappioita Fortumin pörssilaskun vuoksi, minkä lisäksi vuosittaiset puolen miljardin osingot jäävät melko varmasti tulematta. Pahimmassa tapauksessa valtio voi jopa joutua pääomittamaan Fortumia. Fortumin tilannetta pahentaa, että se on paraikaa myymässä Venäjän-toimintojaan pakkoraossa.

” Uniperin ongelmat ovat seurausta Saksan politiikasta.

Kun Fortum lähti vuonna 2017 Uniper-ostoksille, sen johto hehkutti Uniperin vesivoimaa ja Ruotsissa pyörittämiä ydinvoimaloita. Kriitikot huomauttivat jo silloin, että Uniperin liiketoiminnassa kivihiili ja maakaasu olivat keskeisessä osassa. Valtio-omistajan edustajat ja Fortumin johto kuitenkin vähättelivät riskejä.

Fortum investoi menneisyyden energiaan. Samalla se sitoi itsensä Saksan energiapolitiikkaan, joka pohjautui uskomukseen, ettei Venäjä käyttäisi energiaa aseena. Saksasta oli tullut aiempaakin riippuvaisempi venäläisestä kaasusta, kun se oli päättänyt ajaa ydinvoimansa alas Fukushiman vuoden 2011 ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen.

Uniperin ongelmat ovat siis seurausta Saksan politiikasta. Nyt Saksa yrittää siirtää epäonnistumisen ja Venäjän-riskien toteutumisen hintaa myös Suomen maksettavaksi. Suomen on lähdettävä siitä, ettei maksettavaa tule enempää kuin on aivan välttämätöntä. Toistaiseksi sotkusta on aika vähän osoitettavissa saksalaisen veronmaksajan piikkiin.

Suomi toki jakoi liian pitkään Saksan uskon siitä, että Venäjää voitaisiin sitoa keskinäisriippuvuudella. Venäjän johto ei vain koskaan ajatellut niin.

Fortumin ongelmat johtuvat tietoisten riskien laukeamisesta. Niitä ottivat isopalkkaiset johtajat. Etujen hinta on maineen menetys, jos homma menee pieleen.

Sinisilmäistä on ollut omistajaohjauskin. Fortum lähti Jyri Häkämiehen ministeriaikana Venäjälle, myi Pekka Haaviston aikana sähköverkot Carunalle, mistä saaduilla rahoilla ostettiin Mika Lintilän aikana Uniperia. Tuppurainenkin huolestui vasta kriisin lauettua. Valtio ei voi puuttua yhtiössä kaikkeen, mutta seikkailuista on jo syytä oppia.

Raskaimman vastuun kantavat Uniperin oston aikaiset Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf. Pientä lohtua tuo, ettei kukaan enää muista Storan Enson miljardeja Amerikkaan hassannutta Jukka Härmälääkään.

