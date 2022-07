Nykyisin aborttiin tarvitaan kahden lääkärin lausunto ja perustelut, miksi haluaa abortin. Aborttia voi joutua odottamaan viikkoja.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa kesätauon jälkeen yli 50 vuotta vanhan aborttilain käsittelyä. Todennäköisesti eduskunta päättää oleellisimmista korjauksista vanhaan lakiin syksyllä, vaikka kansanedustajissa on myös abortin vastustajia. Nykyinen laki raskauden keskeyttämisestä on vuodelta 1970.

Kimmokkeena aborttilain muutostarpeille on ollut kansalaisaloite aborttilainsäädännön uudistamisesta, joka luovutettiin eduskunnalle joulukuussa 2020. Aborttilain kokonaisuudistuskin on tarpeen. Sitä ei hallitusohjelmaan ole kirjattu, joten aikaa vievänä työnä se siirtyy myöhemmäksi.

Syksyllä eduskunta voi jo päättää, että kahden lääkärin lausunnon vaatimisesta abortin saamiseksi luovutaan. Se nopeuttaisi aborttiin pääsyä ja helpottaisi myös terveydenhuollon kuormitusta. Aborttia hakevalle naiselle olisi helpottavaa, että samoja asioita ei tarvitse kertoa moneen kertaan. Jos kahden lääkärin lausunnosta luovuttaisiin, keskeytyspyynnön voisi esittää suoraan yksikköön, jossa keskeytys toteutetaan. Samassa yksikössä saisi myös psyykkistä tukea.

Helsingin Sanomat haastatteli (13.7.) abortin tehneitä naisia, joista yksi kertoi joutuneensa odottamaan aborttia kuukauden. Hänestä tuntui kamalalta ajatus, että sikiö hänen vatsassaan kasvaa koko ajan.

On kohtuutonta, että aborttia joutuu odottamaan kauan.

Aborttioikeus on tärkeä periaatteellinen oikeus. Naisella kuuluu olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa ja oikeus päättää lisääntymisestään.

Nykyisin aborttiin tarvitaan perustelu. Raskaudenkeskeytystä hakevan on selvitettävä syyt abortin hakemiseen, kuten taloudellinen tai sosiaalinen elämäntilanne. Tosin käytännössä abortin saavat nykyisin kaikki, kun raskaus on edennyt alle 12 viikkoon.

Lakia on syytä tältäkin osin uudistaa. Naisen oman tahdon pitää riittää aborttiin etenkin varhaisilla raskausviikoilla.

Aborttiin on monia syitä. Naisella on jo lapsia, eikä hän halua enää lisää, tai nainen ei ole koskaan edes halunnut lapsia. Raskaaksi on voinut tulla, vaikka on käyttänyt ehkäisyäkin. Oli syy mikä tahansa, sitä ei pitäisi tarvita selitellä muille.

