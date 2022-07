Nyt Ukraina tarvitsee lisää apua myös sotarikosten estämiseen, kun Venäjä ampuu ohjuksia siviilikohteisiin eri puolilla Ukrainaa.

Ukrainassa käynnistyy taas yksi uusi viikko Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa. Venäjä jatkaa kuluttavaa maasotaa Donbasissa, minkä lisäksi se ampuu suunnitelmallisesti ohjuksia siviilikohteisiin muualla Ukrainassa. Viime päivien tuhoisat iskut Vinnytsjaan ja Mykolajiviin ovat tästä tuoreita esimerkkejä.

Samalla kun Vinnytsjasta tuli torstaina tietoja ainakin yli 20 siviilin kuolemasta, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj julkaisi tuoreen raportin Venäjän Ukrainassa tekemistä ihmisoikeusloukkauksista. Raportti listaa Venäjän vakavia ja toistuvia siviileihin kohdistuneita toimia.

Venäjän sotarikoksista huomattava osa on selvästi seurausta järjestelmällisestä ja Venäjän johdon ohjeistamasta toiminnasta. Venäjän johto pyrkii tuhoamaan Ukrainaa ja ukrainalaisia systemaattisesti.

Venäjän toimista Ukrainassa onkin tulossa kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n näytön paikka. Tutkintoja on käynnissä jo yli 20 000 tapauksesta. ICC on tutkinut Venäjän miehitysjoukkojen toimia esimerkiksi Butšassa, josta tuli symboli venäläisjoukkojen raakuudelle. Työ on tärkeää. Uhrien kannalta on välttämätöntä pyrkiä selvittämään, mitä on tapahtunut ja kuka on syyllinen.

Kokenut sotarikostutkija Thomas Elfgren tosin sanoo HS:n haastattelussa sunnuntaina (HS 17.7.), että syyllisiä on vaikea saada vastuuseen, vaikka sotarikoksista olisi näyttöä. Vaikka Elfgren voi olla oikeassa, kansainvälinen yhteisö ei saa antaa periksi. Myönteistä on, että Ukraina-tutkinnassa kansainvälinen rikostuomioistuin on ollut aloitteellinen ja ripeä.

Lännen tuki Ukrainalle sotarikosten tutkinnassa on tärkeää. Vielä tärkeämpää on myös tukea Ukrainaa sotarikosten estämisessä. Ukraina tarvitsee nyt erityisesti ohjuspuolustusta, jolla estetään Venäjää tappamasta siviileitä ympäri maata.

