Vuosikausia Euroopan keskuspankkia johtaneen Mario Draghin nimitys Italian pääministeriksi viime vuonna rauhoitti sekä markkinoita että euroalueen päättäjiä.

Monella muljahti torstaina ikävästi vatsassa, kun tieto Italian pääministerin Mario Draghin eronpyynnöstä tuli.

Eurooppa on ikävässä asennossa. Venäjä käy julmaa hyökkäyssotaa Ukrainassa, inflaatio kiihtyy ja elinkustannukset nousevat, koronapandemia jatkuu. Britannian politiikka on sekaisin. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron menetti parlamentin enemmistön. Saksan kaasuriippuvuus Venäjästä on ajamassa sitä energiakriisiin, jonka kaikkia seurauksia ei vielä tiedetä. Lohtuna on ollut, että vanha murheenkryyni Italia on sentään vakaa niin kauan kuin Draghi johtaa sitä.

Vuosikausia Euroopan keskuspankkia johtaneen Draghin nimitys Italian pääministeriksi viime vuonna rauhoitti sekä markkinoita että euroalueen päättäjiä. Italia on euroalueen kolmanneksi suurin talous, joten sen talousmurheet ovat kaikkien muidenkin euromaiden murheita. Pelkona on pitkään ollut, että kun usko markkinoilla menee, Italian velanhoidon kulut kasvavat. Korkoerot voisivat ajaa euroaluetta samanlaiseen kurimukseen, jossa oltiin toistakymmentä vuotta sitten.

Draghin merkitystä korosti se, että Italia on Euroopan elpymispaketin suurin yksittäinen hyötyjä. Draghin odotettiin tekevän tarvittavat uudistukset. Niitä on tehtykin. Lisäksi Draghi on vienyt populismin suosiota sekä kääntänyt Italian perinteisesti Venäjään lämpimästi suhtautuneen linjan ja tukenut Ukrainaa.

Kriisi syntyi, kun hallituksessa oleva populistinen Viiden tähden liike ei äänestänyt hallituksen mukana 23 miljardin euron apupaketista. Hallitus voitti äänestyksen, mutta Draghista hallitus ei voi jatkaa, ellei se ole yhtenäinen.

Presidentti Sergio Mattarella ei myöntänyt Draghille eroa heti, joten toivoa on vielä. Nyt ei todellakaan tarvita Italiaan ennenaikaisia vaaleja ja poliittista kaaosta.

