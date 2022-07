Maailman kriisit vaikeuttavat raaka-aineiden ja elintarvikkeiden saatavuutta niin, että tavallisesta arjen ruoasta voi tulla luksusta. Ranskalaisten sinappipulassa kiteytyvät ilmastonmuutos, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, energiakriisi ja koronaviruspandemia.

Ranskaa on tänä kesänä kohdannut sinappipula. Kaupat ovat asettaneet ostorajoituksia ranskalaiseen keittiöön keskeisesti kuuluvalle Dijon-sinapille, mutta hyllyt ovat silti tyhjentyneet. Jotkut ravintoloitsijat ovat jopa joutuneet huhuilemaan internetissä, suostuisiko joku myymään heille kaapeistaan tarpeetonta sinappia. Samalla sinapin hinta on noussut nopeasti.

Syitä pulalle on useita. Dijon-sinapissa tarvittavista ruskeista sinapinsiemenistä 80 prosenttia tulee Kanadan Albertasta ja Saskatchewanista, joissa helleaalto pilasi puolet viime vuoden sadosta. Kuumuus vaivasi myös pienemmällä kasvatusalueella Ranskan Burgundyssä. Ruskeiden sinapinsiementen kysyntä kuitenkin kasvoi voimakkaasti, sillä huomattava osa keltaisista sinapinsiemenistä katosi maailmanmarkkinoilta Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sekä Venäjä että Ukraina ovat merkittäviä sinapinsiemenen tuottajia. Päälle tulevat kuljetusongelmat, kun kansainvälinen rahtiliikenne yskii koronaviruspandemian seurauksena ja polttoaineiden hinnannousun vuoksi.

Ranskalaisten sinappipulassa kiteytyvät siis ilmastonmuutos, Venäjän hyökkäyssota, energiakriisi ja pandemia. Aikamme kriisit tunkeutuvat lautasillemme. Niitä ei pääse valikoimaan, eikä silmien ummistaminen auta.

Myös Britanniassa on vaikeuksia perinneruokien kanssa. Pahimmillaan kolmannes fish and chips -kioskeista saattaa joutua panemaan lapun luukulle, kun kuljetusongelmien lisäksi kalan ja auringonkukkaöljyn hinta on noussut. Aiemmin kalasta jopa 40 prosenttia tuli Venäjältä ja auringonkukkaöljystä puolet Ukrainasta.

Suomalaisetkin ovat huomanneet kahvin kallistuneen. Merkittävin syy kahvin maailmanmarkkinahinnan huimaan nousuun ovat Brasiliassa tuhoutuneet sadot. Brasilia on maailman suurin kahvintuottaja. Viime vuonna kahviviljelmiä kurittivat sekä kuivuus että halla. Nousseessa hinnassa näkyvät myös koronaviruksen aiheuttamat globaalit logistiikkaongelmat sekä yleinen hinnannousu. Esimerkiksi kahvin viljelyyn käytettyjen lannoitteiden hinta on noussut tuntuvasti.

Vastaavia esimerkkejä löytyy monista maista. Maailman kriisit vaikeuttavat raaka-aineiden ja elintarvikkeiden saatavuutta niin, että tavallisesta arjen ruoasta voi tulla luksusta.

Sinappipula ja kahvin kallistuminen ovat kuluttajille ennen kaikkea epämukavuusasioita. Ne kuitenkin pakottavat meidät ymmärtämään, miten riippuvaisia arkisetkin asiat ovat maailman tapahtumista.

Ilmastonmuutos lisää kuivuuskausia ja vesipulaa entisestään, samoin rankkasateita ja tulvia, kasvitauteja ja tuhohyönteisiä. Taustalla voivat olla myös valtavat inhimilliset tragediat ja humanitaariset kriisit sekä poliittiset päätökset. Venäjän hyökkäys vaikuttaa paitsi sinapinsiementen ja kasviöljyjen myös etenkin viljojen saatavuuteen. Ukraina on yksi tärkeimmistä maataloustuotteiden viejistä maailmassa. Sen viljanviennin tyrehtyminen vaikuttaa dramaattisesti myös muiden kriisialueiden tilanteeseen ja nälänhätään. Kaikkiaan maataloustuotteiden vienti Ukrainasta on romahtanut. Vielä ei tiedetä, kuinka paljon perjantaina tehty sopimus oikeasti auttaa.

Euroopan vilja-aitta on ruokkinut myös kuivuudesta kärsivää Pohjois-Afrikkaa, sillä suurin osa Maailman ruokaohjelman WFP:n kriisialueille jakamasta ruoka-avusta on tullut Ukrainasta. Jo ennen Venäjän hyökkäystä YK:n alainen WFP arvioi, että vuodesta 2022 tulee ennennäkemättömän nälän vuosi konfliktien, ilmastonmuutoksen, pandemian ja kasvavien kustannusten yhteisvaikutuksien takia. Tämä iskee kovaa jo ennestäänkin heikkoja talouksia vastaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.