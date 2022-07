Luottamus korostuu, kun uhka tulee ulkopuolelta.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) tuoreen tutkimuksen mukaan kansalaisten luottamus kansakunnan poliittiseen johtoon on vankalla pohjalla. Kyselyn mukaan peräti 51 prosenttia oli sitä mieltä, että poliitikkojen kansalaisille antama tieto on luotettavaa. Lukema on Evan mittaushistorian korkein. Hyppäystä viime syksyn kyselyyn on jopa 26 prosenttiyksikköä.

Lähes samaan lukemaan tutkimus päätyi kaksi vuotta sitten, kun koronaviruspandemia jylläsi Suomessa. Kun pandemiasta tuli arkipäivää, myös kansalaisten luottamus alkoi hiipua. Luottamus poliittisiin päättäjiin nousi uuteen huippuunsa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti helmikuussa sodan Ukrainassa.

Sekä pandemian aikaisia että Venäjän hyökkäyksen jälkeisiä huippulukemia selittää yksi yhteinen tekijä: kansalaiset kokevat, että Suomea uhkaa jokin ulkopuolelta. Silloin helposti kokoonnutaan lipun ympärille.

Tulosta voi tulkita myös niin, että monen mielestä poliittiset päättäjät ovat kriisien kohdatessa toimineet oikein. Presidentti Sauli Niinistön luottamuslukemat ovat hänen toimikausillaan olleet tosin ennenkin lukemissa, joita nähdään lähinnä harvainvaltaisissa maissa.

Myös pääministeri Sanna Marinin (sd) suosio on ollut kaikissa mittauksissa poikkeuksellisen suuri. Osa selittyy taitavalla imagonrakennuksella, osa vertailukohdilla. Juha Sipilän (kesk) hallitus jatkoi kautensa loppuun toimitusministeristönä. Antti Rinne (sd) joutui luopumaan pääministerin paikasta, kun päähallituskumppani keskusta menetti luottamuksensa häneen.

Myös taloudessa on Marinin hallituskaudella mennyt vähintäänkin kohtuullisesti, ainakin tähän asti. Työllisyys on vahvistunut ja kansantalous kasvanut, tosin hidastuvaa tahtia. Se ei ole ollut pelkästään hallituksen ansiota, mutta jos työllisyysaste kääntyisi jyrkkään laskuun, hallitus saisi siitäkin syyt niskoilleen.

