Uusi pääministeri on joko Rishi Sunak tai Liz Truss. Kumpikin nojaa thatcherismiin. Varjoon on jäänyt se, kuinka Venäjän uhkaa torjutaan jatkossa.

Britannian seuraava pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja on joko ulkoministeri Liz Truss (vas.) tai entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak. Valinnan tekee konservatiivipuolueen jäsenkunta, jolla on noin kuukausi aikaa äänestää puolueen uudesta johtajasta.

Yhdistynyt kuningaskunta saa uuden pääministerin syyskuun alussa. Hän on joko ulkoministeri Liz Truss tai entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak.

Valinnan tekee konservatiivipuolueen jäsenkunta, jolla on noin kuukausi aikaa äänestää puolueen uudesta johtajasta. Voittajasta tulee samalla myös pääministeri. Siihen asti pääministerin tehtäviä hoitaa Boris Johnson, jonka valtakausi sai äkkilopun heinäkuun alussa.

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan Truss on selvä ennakkosuosikki rivijäsenistön keskuudessa. Äänestysaikaa on kuitenkin noin kuukausi, joten paljon voi vielä tapahtua. Selvää on kuitenkin jo nyt se, että pääministerin vaihtuessa vaihtuu myös tyyli, jolla Britanniaa johdetaan.

Johnson saattoi hyvinkin olla suuri poliittinen persoona, mutta se persoona ei sopinut lopulta Downing Streetille. Arvion asiasta tekivät juuri Johnsonin omat konservatiivit. Eivät äänestäjät, ei oppositio, ei perinteinen eikä sosiaalinen media.

Nyt on edessä paluu perinteisempään ja kuivakkaampaan johtamistyyliin. Vaikeat ajat edellyttävät entistä vakavampaa asennetta – kuten myös vakavuudesta viestimistä.

Sunak ja Truss yrittävät molemmat vedota valitsijakuntaan perinteisillä konservatiivisilla arvoilla. Kumpikin ratsastaa thatcherismilla. Thatcherismi on osittain kiistanalainen termi entisen konservatiivipääministerin Margaret Thatcherin (1979–1990) ajamalle oikeistolaiselle politiikalle, johon kuuluivat muun muassa kevyt verotus, yksityistäminen sekä sääntelyn purkaminen.

Truss on tunnettu Thatcher-sympatioistaan jo pitkään. Myös Sunak ilmoittautui kuluvalla viikolla Thatcherin perilliseksi: ”Arvoni ovat thatcherilaiset. Uskon kovaan työhön, perheeseen ja rehellisyyteen.”

Arvot ovat tietysti politiikan perusta. Yksin arvoista puhumisella ei kuitenkaan ratkaista Britannian ongelmia, joista monet ovat toki yleiseurooppalaisia ja jopa globaaleja.

Vanhat vitsaukset pysyvät: ennätyksellisen kova inflaatio, elintason rapautuminen, velkaantuminen ja Venäjän hyökkäyssodan luoma epävarmuus. Päälle tulee vielä brexit-kitka niin EU-suhteissa kuin kaupassakin.

Uudella pääministerillä on edessään pari erittäin vaikeaa vuotta. Siksi on ymmärrettävää, että konservatiivikansanedustat valitsivat kahdeksi loppukilpailijaksi juuri ulkoministerin ja entisen valtiovarainministerin.

Joku konservatiivien johtajakisan kokemattomammista ja samalla tuoreemmista kandidaateista olisi ehkä pystynyt tekemään selkeämmän pesäeron Johnsonin kauteen. Kriisiaikana ei ole kuitenkaan varaa kokeiluihin.

Britannian uuden linjan arvioimista vaikeuttaa se, että sekä Trussin että Sunakin pitää nyt markkinoida itseään konservatiivien rivijäsenille. Elokuu onkin lupausten aikaa. Arki alkaa syksyllä.

Brittipolitiikan pyöriessä konservatiivipuolueen ympärillä on työväenpuolue jäänyt varjoon. Labour ja sen johtaja Keir Starmer ovat kasvattaneet suosiotaan Johnsonin ja konservatiivien kompuroidessa. Starmerilla on kuitenkin ilmeisiä vaikeuksia ottaa tilaa omilla avauksilla.

Syksyllä dynamiikka voi muuttua. Uuden pääministerin persoona ei yllä Johnsonin mittasuhteisiin, ei hyvässä eikä pahassa.

Uusi pääministeri tietää uutta aikaa myös Britannian Eurooppa-suhteille. Sekä Truss että Sunak ovat sitoutuneita brexitiin. Sivuosaan brittikeskustelussa on kuitenkin jäänyt eurooppalaisittain ja suomalaisittain erittäin tärkeä kysymys: kuinka johtajakandidaattikaksikko aikoo lieventää Venäjän luomaa uhkaa?

Ulkoministerinä Truss on ollut toki näkyvästi tukemassa Ukrainaa ja tuomitsemassa Venäjää. Sunakin ulkopoliittiset avut ovat suurempi kysymysmerkki.

Johnsonin tyylistä voi olla montaa mieltä, mutta Suomessa ja Ruotsissa hänet muistetaan myös ystävänä epävarmoina aikoina. Näkyvä tuki Nato-hakemusten jätön alla ei unohdu.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.