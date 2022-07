Main ContentPlaceholder

Pääkirjoitus | Pääkirjoitus

Taksiuudistuksessa on yhä paikattavaa

Taksiliikenteen tärkein tehtävä on kuljettaa asiakkaat luotettavasti perille. Neljän vuoden takainen taksiuudistus on päinvastoin tuonut tolpille kaaoksen, joka on edelleen omiaan nakertamaan asiakkaiden turvallisuudentunnetta.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Neljä vuotta sitten voimaan tulleet lainmuutokset kevensivät taksisääntelyn liki olemattomiin, mikä toi alalle osaamattomia yrittäjiä ja sen myötä turvattomuutta. Viime vuonna säätelyä lisättiin, mutta tämäkin uudistus on ainakin osin epäonnistunut. Kuvassa takseja tolpalla Helsingissä 13. heinäkuuta.

Taksipalveluissa on yhä paikattavaa, vaikka neljän vuoden takaista taksiuudistusta on korjattu ja alan säätelyä lisätty. Korjaussarjana markkinoidut muutoksetkaan eivät ole ratkaisseet kaikkia ongelmia, joita vuonna 2018 voimaan tullut taksiuudistus aiheutti. Viimeisin muutos palautti yrittäjäkokeen taksiliikenneluvan myöntämisen edellytykseksi. Kokeella on tarkoitus suitsia kuluttajalle kaaosmaiseksi muuttunutta taksialaa. Helsingin Sanomien tekemä selvitys osoittaa, että järjestelyissä on yhä puutteita. Kokeessa on hui­jausmahdollisuuksia, ja niitä myös käytetään. Taksi­tolpilla on levitetty yrittäjäkokeista kuvia, jotka auttavat epäpäteviä kuljettajia huijaamaan kokeessa (HS 20.7.). Säätelyn lisääminen on silti askel oikeaan suuntaan, sillä taksiuudistus painaa edelleen koko alan mainetta. Entisen liikenne- ja viestintäministerin Anne Bernerin (kesk) ajama uudistus vapautti taksiliikenteen vapaalle kilpailulle vuonna 2018. Taksilaki poisti aiemmat vaatimukset taksinkuljettajien kuljettaja- ja yrittäjäkoulutuksista, mikä avasi ovet erilaisille halpoja kyytejä tarjoaville palveluille sekä pienyrittäjille. Uudistus epäonnistui monella tapaa, vaikka tarkoitus oli hyvä: taksien saatavuutta piti lisätä ja houkutella alalle uusia yrittäjiä ja kuljettajia. Saatavuus onkin parantunut, mutta lähinnä vain suurissa kaupungeissa. Sääntelyn ohentuminen liki olemattomiin toi kuitenkin joukon ongelmia, joita on myöhemmin korjattu lisäämällä säätelyä. Alalle on tullut paljon suurten taksikeskusten ulkopuolella toimivia yrittäjiä, joista monella kielitaito ja paikallistuntemus ovat hyvin heikkoja. Tämä on ollut omiaan nakertamaan taksiasiakkaiden ja etenkin erityisryhmien turvallisuudentunnetta. Nyt moni asiakas ei halua lähestyä taksitolppaa, ­jossa autoilla on eri taksat ja kuskit tappelevat asiakkaista. Säätelyn lisääminen on tarpeen. Taksiliikenteen tärkein tehtävä on viedä luotettavasti perille kaikki asiakkaat, jopa kilpailutuskyvyttömät humalaiset. Puhumattakaan vanhuksista, lapsista ja kaikista muistakin kyydin tarpeeseen joutuneista kansalaisista. Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.