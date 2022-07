Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola nosti esiin tärkeän asian kertoessaan, että eri toimijat halusivat aiemmin asettaa rajoituksia sille, miten tutkijat puhuvat Venäjästä julkisesti.

Ulkopoliittisen instituutin Upin johtaja Mika Aaltola nosti esiin tärkeän asian kertoessaan, että eri toimijat halusivat aiemmin asettaa rajoituksia sille, miten tutkijat puhuvat Venäjästä julkisesti. ”Venäjästä ja ulkopolitiikasta puhuttaessa sopivuuden säännöt ovat toisinaan olleet hyvinkin jyrkkiä”, hän sanoi HS:lle (21.7.) viitaten aikaan ennen Venäjän helmikuussa alkanutta hyökkäystä Ukrainaan.

Käytännössä monet poliitikot pitivät sopimattomana puhua Venäjän-uhasta, mitä he usein kutsuivat ”pelotteluksi”. Se nähtiin esimerkiksi vuonna 2016 Upin julkaistua Venäjä-raportin, jota arvostelivat julkisesti erityisesti demarit Eero Heinäluoma, Antti Rinne ja Erkki Tuomioja ja keskustan Sirkka-Liisa Anttila. Raportti on kuitenkin kestänyt hyvin aikaa. Niin on kestänyt myös vuonna 2017 julkaistu puolustusministeriön alaisen turvallisuuskomitean lista Venäjän vaikuttamiskeinoista, vaikka sen äärimmäiset vaihtoehdot ärsyttivät silloin presidentti Sauli Niinistöä ja Pekka Haavistoa (vihr).

Tällaiset julkiset moitteet, tutkijoiden pilkkaaminen ”ns. tutkijoiksi” ja suljettujen ovien takana tapahtunut ripitys ovat hiljentäneet osaa tutkijoista. Joitakin tutkimuksia jäi julkaisematta, osa salattiin.

Nyt Suomen aiemmasta Venäjän-politiikasta puhutaan paljon, mikä on hyvä. Osa kritiikistä on pinnallista ja osa menee yli, mutta linjasta kaikkine puolineen on syytä puhua nyt avoimesti.

Samalla ulkopolitiikan tutkimusta on syytä lisätä. Suomen Venäjän-politiikan erikoispiirre on ollut presidenttivetoisuus. Varsinkin nykyisen perustuslain aikaan se on ollut presidentin keskeinen tehtävä ja siten myös vallankäytön väline. Se toi mystiikkaa. Harva poliitikko harrasti ja harva tutkija tutki ulkopolitiikkaa. Niinpä osa hyssyttelevistä poliitikoista puolusti kuvittelemaansa linjaa.

Tärkeää on myös huolehtia tutkimuksen vapaudesta, mikä ei koske vain ulkopolitiikan tutkimusta. Kritiikki on eri asia kuin sensurointi. Poliitikkojen on syytä muistaa esimerkiksi Upin toimivan eduskunnan yhteydessä eikä alaisuudessa.

