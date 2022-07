Aleksanterinkadun vähittäistavarakauppa kasvoi viime vuonna vuoden 2020 rajun laskun jälkeen. Se jäi silti huomattavasti koronavirusta edeltävän ajan tasosta.

Pääkaupunki on helsinkiläisten kotikaupunki, mutta samalla koko Suomen sykkivä sydän ja näyteikkuna maailmalle. Siksi on tärkeää säilyttää Helsingin ydinkeskustan elinvoima.

Helsingin Sanomat uutisoi (16.7.) tyhjenevistä liiketiloista Forumin kauppakeskuksessa. Mannan kaupallinen johtaja Tommi Suutarinen sanoi, että Helsingin keskusta ei ole enää takuuvarma paikka myynnin kannalta. Mannaan kuuluva Finlaysonin myymälä suljettiin Forumissa alkuvuonna.

Edellisvuosina Helsingin paraatikadulta Aleksanterinkadulta ovat lähteneet muun muassa kaupan toimijat Aleksi 13 ja Halonen. Helsingin kauppaelämän perinteinen kruununjalokivi Stockmann on ollut vaikeuksissa.

Vaatteita, kenkiä ja kodin tavaroita tilataan verkkokaupasta, ja kivijalkaliikkeet kärsivät. Koronavirusaika kiihdytti tätä kauan ennustettua kaupan murrosta. Kaikki eivät lähdekään keskustaan ostoksille. Lisäksi sivummalle ydinkeskustasta on perustettu uusia kauppakeskuksia.

Tiukkojen koronarajoitusten aikana monet olivat etätöissä, mikä oli kova isku keskustan lounaspaikoille ja liikkeille. Myös matkailijat pysyivät poissa. Korona ei ole poistunut, mutta arki on vähitellen normalisoitunut eikä keskusta ole enää tyhjä aavekaupunki.

Aleksanterinkadun alueella vähittäiskauppa kääntyi viime vuonna nousuun vuoden 2020 rajun laskun jälkeen. Helsingin seudun kauppakamarin Kaupunkitutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan vähittäiskaupan kokonaisliikevaihto Aleksanterinkadulla jäi viime vuonna kuitenkin selvästi koronapandemiaa edeltävän tason alapuolelle.

Päivittäistavarakaupan myynti Aleksanterinkadun alueella nousi viime vuonna hieman. Kasvu jäi kuitenkin heikommaksi kuin koko Helsingin seudulla ja koko maassa. Tekstiili-, vaate- ja jalkinekaupan kasvu jäi vaatimattomammaksi kuin muualla keskustavyöhykkeellä ja Helsingin seudulla. Ydinkeskusta on menettänyt siis vetovoimaansa.

” Elinvoimainen keskusta on monen tekijän summa.

Ydinkeskustan liiketilojen vuokrat ovat korkeita, joten asiakkaita pitää olla, jotta yrittäminen on kannattavaa.

Kaupan alan toimijat toivovat, että logistiikkayhteyksiä keskustaan parannetaan. Keskustaan pitäisi päästä erilaisilla kulkuneuvoilla, myös autoilla. Tavara pitää saada tuotua myymälöihin riittävän helposti, eikä asiakkaiden tulo yksityisautoilla voi olla täysin mahdotonta. Kivijalkakauppiaat toivovat myös maanpäällisiä lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja, jotka ovat nykyistä edullisempia. Keskustaan pitää päästä myös autolla, mutta yksityisautoilusta ei voi tulla pääkeino. Sähköautojen latauspisteitä on silti syytä lisätä myös keskustassa.

Tärkeää on myös huolehtia, ettei Mannerheimintien ensi keväänä alkava suuri peruskorjaus aiheuta liikaa haittaa yrittäjille. Jos asiakkaiden on vaikea tulla keskustaan tai heille edes syntyy mielikuva keskustaan tulemisen vaikeudesta, he jättävät tulematta.

Elävät kaupunkikeskukset -yhdistys on tehnyt vuodesta 2012 alkaen elinvoimaselvityksiä 36 kaupungista. Tuoreimmankin selvityksen mukaan Helsingin ydinkeskusta on edelleen elinvoimainen.

Helsingin keskustan elinvoimaa parantaa se, että se on myös eräänlainen kulttuurilaakso. Aivan ydinkeskustassa ovat kävelymatkan päässä toisistaan muun muassa kansainvälisestikin noteerattu keskustakirjasto Oodi, Musiikkitalo, Amos Rex -taidemuseo ja Kiasma.

Vaikka Elielinaukion ja Etelärannan kehittämissuunnitelmistakin on erilaisia näkemyksiä, kaupungin elinvoimasta kertoo myös se, että keskustaa kehitetään.

Elinvoimainen keskusta on monen tekijän summa. Tarvitaan kulttuuria, ravintoloita, kauppoja ja hyviä kulkuyhteyksiä. Erilaiset palvelut ruokkivat toisiaan. Keskustan elinvoima ei ole pelkkien kauppojen varassa. Mutta ei niitä ole varaa menettääkään aivan ydinkeskustasta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.