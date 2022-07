Keskuspankki on huolissaan inflaatiosta, mutta on vaikea sanoa, kuinka paljon siihen voi nyt vaikuttaa rahapolitiikalla.

Euroopan keskuspankki EKP kertoi torstaina kiristävänsä rahapolitiikkaa odotettua enemmän. Keskuspankki oli antanut ymmärtää nostavansa ohjauskorkoja 0,25 prosenttiyksikköä, mutta se nostikin niitä 0,5 prosenttiyksikköä.

Keskuspankkien uskottavuus voi helposti kärsiä, jos sen päätökset poikkeavat aiemmin annetuista signaaleista. Päätös kertookin, että keskuspankki on hyvin huolissaan inflaatiosta. Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaation pitäisi olla keskipitkällä aikavälillä kaksi prosenttia, mutta kesäkuussa euroalueen kuluttajahinnat kallistuivat 8,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Osassa euromaista vauhti oli paljon kovempaa, esimerkiksi Virossa inflaatio oli 22 prosenttia.

Keskuspankin huoli on siis todellinen, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, että sen vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Kuluttajahintojen nousuun vaikuttavat nyt erityisesti energian kallistuminen ja toimitusketjujen ongelmat, joten rahapolitiikan keinot ovat rajallisia.

Koronnostolla on silti vaikutuksia, sillä vuosikausia jatkunut negatiivisten korkojen aika on nyt ohi. EKP kiristi rahapolitiikkaansa viimeksi vuonna 2011, mistä se sai myöhemmin ansaittua kritiikkiä, mutta sen jälkeen Suomessakin moni asuntovelallinen ja ministeri on tottunut ilmaiseen rahaan.

Taantumapelot ovat heikentäneet euroa, mutta ne ovat osaltaan myös eriyttäneet euromaiden valtionlainojen korkoja. Pelkona on pitkään ollut, että Italian velanhoidon kulut kasvavat niin, että se on maalle liikaa. Pahimmillaan Italia voi viedä koko euroalueen kurimukseen.

Yhtenä vastauksena näihin pelkoihin EKP päätti uudesta osto-ohjelmasta nimeltä TPI, joka EKP:n mukaan voidaan ottaa käyttöön, jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys vaarantaa jonkin eurovaltion varainhankinnan. Markkinoita se ei ainakaan vielä vakuuttanut.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.