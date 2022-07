Main ContentPlaceholder

Psykiatrinen apu vaatii joskus pakkoa

Tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito on rankka toimenpide, eikä siihen määrätä kevyin perustein. Kun vakavasti sairas ihminen ei suostu lääkärin arvioitavaksi, poliisin on tarvittaessa annettava virka-apua. Se on kaikkien etu.

Poliisit ovat noudattaneet ohjeistusta, jonka mukaan he eivät ole voineet antaa tarvittavaa virka-apua pakkohoito­kuljetuksissa. Oikeusasiamiehen mukaan ohje on ollut lainvastainen.

Poliisihallitus on kumonnut kyseenalaisen ohjeistuksensa virka-avun rajoittamisesta mielenterveyspotilaille. Tämä on tarpeen, sillä psykoosissa olevan ihmisen auttaminen vaatii joskus poliisin apua. Linjaus tosin muuttui vasta eduskunnan oikeusasiamiehen huomautuksen jälkeen. Koko alkuvuoden poliisi on kuljettanut henkilöitä vastoin heidän tahtoaan vain silloin, jos heistä on laadittu tarkkailulähete. Oikeusasiamiehen mukaan toiminta on ollut lainvastaista ja se on voinut vakavasti vaarantaa sekä mielenterveyshoitoa tarvitsevien että sivullisten henkilöiden terveyttä, turvallisuutta ja muita perusoikeuksia. Tämä on vakava moite, ja sen pitää johtaa toimintatapojen muutokseen. Kun terveydenhuollon ammattilainen tekee virka-apupyynnön pakkohoitokuljetuksesta, päätöstä ei ole tehty kevyin perustein. Tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito on rankka toimi, joka edellyttää useiden kriteerien täyttymistä. Henkilön on oltava psykoottinen. Hoitoon toimittamatta jättäminen pahentaisi hänen sairauttaan, vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan tai vakavasti vaarantaisi muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. Mielenterveyslain mukaan poliisi on tietyin edellytyksin velvollinen antamaan virka-apua lääkärin pyynnöstä. Kun ihminen ei tiedosta tarvitsevansa hoitoa, hän ei välttämättä suostu vapaaehtoisesti lähtemään terveydenhuollon arvioitavaksi. Henkilö on saattanut esimerkiksi jättäytyä pois hoidosta tai lopettaa lääkkeiden käytön (HS 23.7.). Ilman hoitoa ihminen voi olla kiihtynyt ja pelokas, jopa väkivaltainen. Jos ihminen ei suostu tulemaan ulos asunnostaan, terveydenhuolto ei voi mennä asuntoon väkisin. Hoitamatta jättäminen vain pahentaa hänen tilaansa ja voi aiheuttaa vaaratilanteita potilaalle itselleen tai muille. Apu edellyttää joskus pakkoa ja poliisin apua. Sen antaminen on kaikkien etu. Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.