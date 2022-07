Suomalaiset kotitaloudet voivat vähentää energiankulutustaan varsin yksinkertaisilla keinoilla ja tekemättä suuria uhrauksia. Samalla energialasku pienenee.

EUroopan unionin jäsenmaat valmistautuvat talveen ja ryhtyvät keräämään kaasua varastoihin. Maat ovat sopineet maakaasun kulutuksen vähentämisestä 15 prosentilla huhtikuuhun mennessä. Säästöjä tarvitaan, koska moni EU-maa on riippuvainen venäläisestä energiasta. Tästä pitäisi päästä eroon.

Säästöillä varaudutaan häiriöihin Venäjän kaasutoimituksissa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan energiariippuvuudesta on tullut iso ongelma, ja kaasutilanne on yksi merkittävimmistä syistä nouseviin energian hintoihin EU:ssa.

Suomi ei ole yhtä riippuvainen kaasusta kuin monet muut maat. EU:n yhteinen varautuminen talvea ennakoiden on silti tarpeen Suomenkin kannalta. Pula Euroopassa nostaa sähkön hintaa myös meillä.

Sähkökriisiä ei kannata jäädä odottamaan, vaan nyt kannattaa ryhtyä säästämään energiaa. Kuluttaja voi vaikuttaa omaan energiankulutukseensa usein varsin yksinkertaisilla arjen ratkaisuilla. Yllättävän paljon voi tehdä tekemättä uhrauksia tai tinkimättä omasta mukavuudesta.

Suurin säästö saadaan lämmityksestä. Jopa kaksi kolmasosaa kodin energiankäytöstä kuluu lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Jo asteen lasku huonelämpötilassa pienentää energiankulutusta viisi prosenttia. Suositeltu sisälämpötila on 21 astetta, mutta varsinkin makuuhuoneen voi pitää viileämpänä. Energiansäästön asiantuntija Motiva on laskenut, että jos kaikissa suomalaiskodeissa alennetaan huonelämpötilaa yhdellä asteella, lämmitysenergiaa säästyy jopa kaksi terawattituntia. Säästetty energia vastaa 90 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Kylpyhuoneen mukavuuslattialämmitys pidetään usein jopa kuumana. Tästä on varaa nipistää, sillä lämmitys on riittävä, kun se tuntuu paljaassa jalkapohjassa haalealta. Käyttövedenkään ei tarvitse olla tulikuumaa. Lämpötilan voi huoletta säätää pienemmälle varsinkin kesällä, kunhan vesi on yli 55-asteista bakteeririskin ehkäisemiseksi. Suihkussa lotraaminen on joskus mukavaa mutta ei kovin energiatehokasta.

Sähkösauna sen sijaan on varsinainen energiasyöppö, mutta sitäkin voi käyttää energiatehokkaasti. Saunanautintoon riittää yleensä lempeä lämpö. Sataan asteeseen lämmitetty sauna puolestaan lisää energiankulutusta runsaasti. Energiatehokas saunoja lämmittää saunan kerralla koko perheelle ja käy saunassa joukolla tai ainakin perä perään sekä ottaa löylyä maltilla. Kiuasta ei kannata pitää kuumana turhaan.

Kodin lämmityksessä ilmalämpöpumppu on osoittautunut sekä tehokkaaksi lämmittäjäksi että viilentäjäksi. Sen käyttö kannattaa opetella niin, että laitteesta saa kaiken hyödyn irti.

Pientalossa asuvan kannattaa viimeistään nyt vaihtaa öljystä uusiutuvaan energiaan. Remonttiin on tarjolla avustusta 4 000 tai 2 500 euroa, kun siirrytään öljystä maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun tai muihin ei-fossiilisiin lämmitysmuotoihin.

Vinkkejä sähkön säästämiseksi on lukuisia: Sammuta laitteet, joita et käytä. Irrota laturit verkkovirrasta latauksen päätyttyä. Varmista, ettei valaisimissa enää ole vanhanaikaisia hehkulamppuja, tai vaihda ledeihin. Vaihda sähkölaitteet energiatehokkaiksi. Laita ruokaa enemmän kerralla. Huolehdi kylmälaitteiden puhdistuksesta. Tutustu kodinkoneiden ja viihdelaitteiden energiatehokkaaseen käyttöön.

Kuluttajille on myös tarjolla ilmaista energianeuvontaa. Vinkkejä löytyy Motivasta ja esimerkiksi energiayhtiöiden verkkosivuilta. Niistä voi seurata myös omaa sähkönkulutustaan. Se auttaa ymmärtämään, mihin ja milloin sähköä kotona kuluu.

Energian säästäminen kannattaa. Se auttaa osaltaan säästämään luonnonvaroja ja hillitsemään kulutuksen ilmastovaikutuksia sekä irtautumaan venäläisestä fossiilienergiasta. Ikään kuin bonuksena voi säästää myös rahaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.