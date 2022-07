Huumausaineiden käyttötilat voisivat osaltaan vähentää huumekuolemia sekä parantaa yleisten tilojen turvallisuutta ja mahdollisuuksia kontrolloida huumeiden käyttöä.

Kansalaisaloite valvottujen käyttötilojen mahdollistamiseksi huumeiden käyttäjille on saanut vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Tämä tarkoittaa, että aloite punnitaan eduskunnassa ja poliitikot päättävät, tuleeko käyttötilakokeilu keinovalikoimaan huumehaittojen vähentämisessä.

Käyttöhuoneet ovat valvottuja tiloja, joissa sallitaan käyttää huumausaineita puhtaissa ja valvotuissa olosuhteissa. Käyttötiloilla arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia suonensisäisesti huumeita käyttävien terveyteen ja turvallisuuteen sekä samalla yleiseen järjestykseen ja julkisten tilojen siisteyteen.

Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut valvottujen käyttöhuoneiden kokeilua yhtenä keinona ehkäistä huumekuolemia. THL:n mukaan käyttöhuoneilla tavoitettaisiin marginalisoituneimpia ryhmiä ja vähennettäisiin yliannostuksia.

Käyttöhuoneita on Euroopassa muun muassa Hollannissa, Espanjassa, Tanskassa, Ranskassa, Norjassa ja Sveitsissä.

Suomessa käyttöhuoneet voisivat parantaa yleisten tilojen turvallisuutta ja mahdollisuuksia kontrolloida huumeiden käyttöä.

Huumeongelmaa käyttöhuoneet eivät ratkaise. Ne eivät myöskään vähennä huumeiden käyttöä tai kauppaa, mutta jo se, että ne voivat vähentää huumekuolemia, on paljon. Huumekuolemia on Suomessa hälyttävän paljon, ja niiden määrä on yli kaksinkertaistunut 2000-luvulla.

Lisäksi huumekuolemat koskettavat nuoria ihmisiä. Väestön kokoon suhteutettuna Suomi pitää nuorten kohdalla huumekuolemien johtopaikkaa Euroopassa. Huumeisiin kuollaan yli kymmenen vuotta nuorempina kuin Euroopassa keskimäärin.

Huumeongelma ei ratkea käyttöhuoneilla mutta ei myöskään sillä, että käyttäjät lakaistaan pois silmistä. Ennaltaehkäisy on tärkeintä ja halvinta. Hoitoon pääsyä tulee nopeuttaa ja joustavoittaa. Lisäksi käyttöhuoneita kannattaa ainakin kokeilla. Tärkeintä on panna toimeksi ja ottaa kaikki keinot käyttöön.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.