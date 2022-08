Yt-neuvotteluitakin on alettu kutsua muutosneuvotteluiksi.

Alkuvuoden aikana on talousuutisia seuratessa joutunut opettelemaan uudissanan: muutosneuvottelut. Kevään mittaan jotkin yritykset, muun muassa lihatalo HK Scan, ovat käyneet sellaiset.

Siis mitkä? Heti tiedotteen seuraavasta virkkeestä on voinut arvata, mistä on kysymys: ”Neuvottelujen tavoitteena on vähentää työn määrää enintään x henkilötyövuodella.”

Siis perinteiset yhteistoiminta- eli yt-neuvottelut väen vähentämisineen. Yt-neuvottelut ovat työelämässä monelle turhankin tutut.

Yhteistoimintalaki, entiseltä nimeltään ”laki yhteistoiminnasta yrityksissä”, on kantanut synkkää mainetta. Siitä on tullut synonyymi potkuille. Laista on kansan kielessä käytetty nimitystä irtisanomislaki.

Nimenmuutos tuli eteen, kun vanhaa yt-lakia päivitettiin vuodenvaihteessa. Yt-neuvotteluista tuli siis muutosneuvottelut. Itse lain sisältö muuttui vähemmän kuin nimenmuutos antaa ymmärtää.

Sinänsä muutosneuvottelut on sanana vähintään yhtä osuva – tai hämärä – kuin yt-neuvottelut, tosin jälkimmäinen termi osataan jo yhdistää sen sisältöön.

Kun yritys joutuu turvautumaan muutosneuvotteluihin, ei siinä pelkästään potkuja jaella. Yhtä mahdollista on työväen tai osan työväestä lomauttaminen tai lyhennetty työpäivä tai -viikko. Loppujen työnkuvaa järjestellään uudelleen. Pyrkimys on päästä lähes entisenlaiseen tuotantoon entistä pienemmällä työntekijämäärällä.

Myös yt- tai muutosneuvottelujen yhdyssanan jälkimmäinen osa on hivenen harhaanjohtava, sillä kyse ei ole varsinaisista neuvotteluista. Työntekijöiden edustajilla on kyllä oikeus tulla kuulluiksi ja esittää omia vaihtoehtoja, mutta lopulliset päätökset tekee työnantaja.

” Sisältöä termin muutos ei pääse hämärtämään.

Yt-laki on muodoltaan menettelytapalaki. Erityisesti väen vähentämiseen tähtäävät yt-lain menettelyt ovat niin tarkasti muotomäärätyt ja laiminlyönneistä määrätyt sanktiot niin suuria, että työnantaja helposti noudattaa mieluummin lain kirjainta kuin henkeä. Silloin ei aina edes pyritä aitoon vuoropuheluun henkilöstön kanssa. Kunhan noudatetaan pykäliä, ettei joudu maksamaan suuria hyvityssakkoja.

Koronaviruspandemian jyllätessä yrityksillä oli lomautuksissa käytössä nopeampi menettely. Sen voimassaolo kuitenkin päättyi jo talvella. Nyt mennään taas perinpohjaisen kaavan mukaan.

Lomautuksestakin käytettiin ennen suorasukaisempaa termiä pakkoloma: työnantaja määrää lopettamaan työnteon ja keskeyttää palkanmaksun. Onneksi palkansaajista suurin osa on niin valveutuneita, että on liittynyt johonkin työttömyyskassaan. Silloin lomautuksen – tai työttömyyden – ajalta saa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa eikä tarvitse tyytyä peruspäivärahaan.

Kaikenlaiset nimenmuutokset herättävät skeptikossa epäilyksiä, että muuten selvää asiaa pyritään termeillä hämärtämään. George Orwell kirjoitti teoksessaan 1984 uuskielestä: totuusministeriön ajatuspoliisit poistivat kaiken aikaa käytöstä termejä ja tapahtumia, joilla oli kielteinen kaiku. Samalla muutettiin historiaa.

Sama prosessi näyttää jatkuvan edelleen, erityisesti talousuutisoinnissa – mikä ei suinkaan ole uutisten vika. Termien haltuunotolla saa huomattavan määrän valtaa.

Kaikki talousennusteet näyttävät lähikuukaudet eteläkaakkoon. Syksyn aikana muutosneuvottelut voivat tulla sekä terminä että termin sisältönä monelle turhankin tutuiksi. Sisältöä termin muutos ei pääse hämärtämään. Todennäköisesti viimeistään syksyn aikana muutosneuvottelut terminä vakiintuu niin, että se automaattisesti yhdistetään väen vähentämiseen, kuten yt-laki tähän asti.

Kuten vanhassa käännösiskelmässä nimeltä Istanbul lauletaan:

Nimet muuttuu vain

ja niillä peitetään

Ettei mikään muutu lain,

ihminen säilyy entisellään.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.