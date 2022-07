Kun Suomen suurin työnantaja töpeksii palkanmaksussa niin, että se takkuaa kuukausia, luottamus ei ihan heti palaudu. Palkkakriisi herättää myös kysymyksiä kuntien kyvystä kilpailuttaa ja kehittää laajoja tietojärjestelmiä.

Suomen suurimmalla työnantajalla, noin 39 000 työntekijän Helsingillä, on ongelma. Kaupunki ei ole kyennyt maksamaan palkkoja oikein. Tuhansien ihmisten palkoissa on ollut virheitä ja viivästyksiä. Osalta on puuttunut koko palkka. Lisissä ja lomapäivissä on ollut virheitä, ja osalle palkkaa on maksettu liikaa.

Palkanmaksu meni sekaisin keväällä, kun kaupunki otti käyttöön uuden palkanmaksujärjestelmän. Siinä ilmeni heti puutteita. Taloushallintopalvelussa eli Talpassa ei ollut riittävästi resursseja järjestelmän opetteluun ja kehittämiseen.

Tarkoitus oli helpottaa henkilöstövajeesta kärsivän Talpan työtä, mutta kävikin päinvastoin. Nyt palkanlaskijat ovat jaksamisensa äärirajoilla, vaikka lisätyövoimaa on saatu ja ongelmia ratkomaan palkatulle konsulttiyhtiölle on maksettu yli kaksi miljoonaa euroa.

Kesän aikana on käynyt selväksi, että tilanteeseen ei varauduttu kunnolla, vaikka osa ongelmista oli tiedossa. Tuli sellaisiakin, joita kukaan ei osannut ennakoida.

Ongelmia on toki muuallakin. Surullisen kuuluisa esimerkki on terveydenhuollon Apotti-potilastietojärjestelmä, josta yli 200 lääkäriä on tehnyt kantelun. Sen mukaan järjestelmä vaarantaa potilasturvallisuuden.

Palkanmaksun virheistä on tehty rikosilmoituksia poliisille. Koko prosessi on tutkittava kunnolla, jotta vastaavia sotkuja ei pääse enää syntymään. On itsestään selvää, että Helsingin pitää laittaa pikaisesti palkanmaksu kuntoon ja korvata viiveet palkansaajille.

Kaupungille palkkasotku on mainehaitta, mutta palkansaajille ja perheille se on vakava tragedia. Monet ovat joutuneet paikkaamaan talouttaan pikavipeillä tai muilla lainoilla. Olisi kohtuullista, että kaupunki tulisi maksuissa vastaan ilman, että todistamisen taakka jää kokonaan työntekijälle.

Kuukausia jatkunut kriisi on omiaan vähentämään luottamusta Suomen suurimman työnantajan kykyyn hoitaa asioita. Se herättää myös kysymyksiä siitä, millä tolalla kunnissa ovat kilpailutus ja osaaminen tietojärjestelmien kehittämisessä. Helsingin palkkakriisi on vakava oppimisen paikka.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.