Enää ei ole sellaista lapsuuden luontoa, jonka keski-ikäiset ja hieman nuoremmatkin suomalaiset muistavat.

Uutisia helteistä ja ilmaston lämpenemisestä on tullut tänä kesänä eri puolilta maailmaa niin taajaan, että niihin on lähes turtunut.

Luoteis-Intiassa päivän ylimmät lämpötilat ovat olleet huhtikuusta lähtien 40 asteen tienoilla. Yhdysvalloissa Utahin osavaltiossa Ison Suolajärven pinta on alimmillaan koko mittaushistorian aikana. Kuivaneen suolajärven pölyn pelätään johtavan erilaisiin syöpiin ja tauteihin.

Italia julisti heinäkuussa hätätilan, koska maan pisin joki Po kuivuu.

Britanniassa mitattiin äskettäin uusi lämpöennätys, 40,2 astetta. Siellä teiden matalampiin lämpötiloihin suunniteltu asfaltti sulaa.

Suomessakin muutos näkyy aina Haminan mursusta Tenon lohikatoon. Kuusia syövät kirjanpainajakuoriaiset leviävät entistä pohjoisemmaksi.

Tänä kesänä yhä useampi on tajunnut, että se, mitä ilmaston lämpenemisestä on ennustettu, on totta.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaro arvioi Ylen Radio Suomen haastattelussa, että Suomessa on 50 vuoden päästä sama ilmasto kuin Unkarissa nyt.

Meillä ei ole enää sitä suomalaista luontoa, joka Suomessa oli 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla. Metsätkin muuttuvat hiljalleen keskieurooppalaiseksi lehtimetsävyöhykkeeksi. Niille, joille kävely mäntymetsässä on tärkeä osa suomalaista luontokokemusta, tieto voi olla haikea. Tuoreiden tilastojen mukaan vaahteran määrä on kasvanut 20 vuoden aikana 13 prosenttia ja tammen määrä 10 prosenttia viime vuosisataan verrattuna.

Lumiaron arvio perustuu tiedeyhteisössä varsin yleiseen näkemykseen siitä, että vaikka kaikki Pariisin ilmastosopimukseen sitoutuneet maat täyttäisivät velvoitteensa täysimääräisesti, lämpötila nousee erilaisten teknologiasiirtymien viipeistä johtuen noin viisi astetta tällä vuosisadalla.

