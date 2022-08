Sekä yhteisvelan että Euroopan keskuspankin uuden roolin hyväksyttävyys joutuvat ongelmiin, jos populistioikeisto voittaa Italian vaalit.

Italian kohtalo ja kohtelu mittaavat ensi syksynä paljon muutakin kuin Italian talouden ja politiikan tulevaisuutta. Mittaukseen joutuu myös se, miten Euroopan unionin tiivistyminen jatkuu.

Italian hallitus hajosi oikeiston paineeseen. Oikeisto liittoutui kaatamaan maata hallinneen, pääministeri Mario Draghin hallituksen. Se jatkaa toimitusministeristönä vaaleihin saakka. Jos oikeiston operaation tarkoitus oli vain vääntää Draghilta oikeiston haluamia poliittisia myönnytyksiä, hanke lipsahti pitkäksi. Koko hallitus kaatui.

Mielipidetiedusteluista päätellen seuraavaa hallitusta muodostetaan oikeistopuolueiden varaan. Vahvin pääministeriehdokas juuri nyt on äärioikeiston Fratelli d’Italian Giorgia Meloni.

Italian populistit ja äärioikeisto eivät ole varsinaisesti EU-vastaisia. Ne eivät toivo, että Italia lähtisi unionista. Miksipä toivoisivatkaan, sillä unionista on tulossa elpymispaketin kautta valtava summa Italialle. EU- ja eurojäsenyydet kaiken lisäksi vakauttavat Italian taloutta, koska ne rauhoittavat hieman rahamarkkinoiden Italiaa kohtaan tuntemaa epäluuloa. EU-jäsenenä on turvallista olla EU-kriittinen – sen Unkarikin tietää.

Populistit ja äärioikeisto ovat suhtautuneet aiemmin Venäjään suopeasti ja kehuskelleet konservatiivisia arvoja puolustanutta Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Viime kuukausina tämä suhde on kuitenkin viilentynyt. Moni Italiassa suhtautuu länteen ja puolustusliitto Natoon skeptisesti, mutta Putinin aloittama teurastus Ukrainassa ja lukuisat Venäjän tekemät sotarikokset ovat etäännyttäneet jopa Italian oikeistoa Venäjästä.

Italian suhde Venäjään tai Natoon ei varmaankaan muuttuisi äärioikeiston voitosta niin paljon, että Putin suuresti ilahtuisi tai Italia erkaantuisi unionimaista.

Ongelmaksi tulee kaksi kokonaisuutta: raha ja kansallisen vallan suhde ylikansalliseen valtaan.

EU on luvannut Italialle elpymispaketista 200 miljardia euroa. Saadakseen paketin jäsenmaiden on hyväksytettävä rahankäyttösuunnitelmansa EU-komissiossa. Italian elpymisohjelma on jo hyväksytty. Äärioikeisto on kritisoinut sitä. Oikeisto todennäköisesti nostaa syksyn vaalien alla esille vaatimuksensa, jonka mukaan pakettia on muutettava – äärioikeistoa ja populisteja miellyttäväksi. Komissio on jo ilmoittanut, että ei käy.

Tässä väännössä mitataan isoa EU:n kehityssuuntaa, sillä paketti rakennettiin unionimaiden yhteisen velan varaan. Pohjoiset jäsenmaat suostuivat kovan rutinan jälkeen järjestelyyn ja vaativat tiukasti, että elpymisrahalle on oltava selvät ehdot ja niitä on sekä noudatettava että valvottava. Suomen hallitus vakuutteli, että tämä yhteisvelka oli ainutkertainen, eikä uusia paketteja tule. Etelä-Euroopassa pidetään selvänä, että niitä tulee – yhteisvelkaa tarvitaan esimerkiksi, kun Ukrainaa aletaan jälleenrakentaa.

Italialle jo hyväksytty ohjelma näytti pohjoisesta katsoen osin aika höttöiseltä. Mutta jos Italian äärioikeisto haluaa kääntää selkänsä unionille ja vesittää sovitut talousuudistukset, yhteisvelan hyväksyttävyydestä katoaa pohjoisessa loputkin. Silloin yhteisesti otettavan velan varassa tapahtuva tiivistyminen käy poliittisesti mahdottomaksi.

Toinen iso hyväksyttävyyden ongelma liittyy Euroopan keskuspankin rooliin. EKP on liukunut kauas alkuperäiseltä inflaation vartijan mandaatiltaan. Ohjauskoron noston yhteydessä pankki hyväksyi mekanismin, jolla korkojen noususta vaikeuksiin joutuvaa maata voidaan avustaa ostoilla – yhden maan korkojen nousua voidaan siis hillitä.

Oikeiston voitto voisi johtaa tilanteeseen, jossa Italian uusi hallitus ajaisi maan uskottavuutta alas ja korkoja ylös luottaen siihen, että keskuspankki estäisi Italiaa hukkumasta. Silloin huteralle pohjalle joutuisi myös EKP:n hidas mutta määrätietoinen pyrkimys kohti asemaa, jossa se pääsisi ohjailemaan myös unionin reaalitaloutta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.