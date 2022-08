Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénillä (sd) ei tunnu olevan neuvoja sairaaloita piinaavaan sijaispulaan. ”Poikkihallinnollinen hanke” ei vaikuta tehokkaalta ratkaisulta akuuttiin ongelmaan.

Sairaaloita piinaa ennennäkemätön sijaispula Helsingissä ja Uudellamaalla. Päivystykset ruuhkautuvat niin pahasti, että työntekijät kertovat potilasturvallisuuden vaarantuneen toistuvasti. Tilannetta kuvataan katastrofaaliseksi (HS 2.8.).

Pitkään jatkunut resurssipula on kuormittanut hoitohenkilökuntaa niin, että moni on vaihtanut työpaikkaa tai kokonaan alaa. Kokeneita sijaisia on vaikea löytää, ja kokemattomilta vie aikansa opetella uusia asioita ja rutinoitua.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) on todennut olevansa huolissaan tilanteesta. Auttavaa kättä vastuuministeri ei kuitenkaan tarjoa vaan ehdottaa ratkaisuksi sairaanhoitopiirin ja alueen terveysjohtajille keskinäisiä neuvotteluita. Ministeriö puolestaan selvittää Lindénin mukaan asiaa poikkihallinnollisessa hankkeessa. Lisäksi hän aikoo ”kääntää kaikki kivet”.

Tietenkään ministeri ei voi ratkaista kaikkia työelämän ongelmia eikä edes puuttua niihin, mutta Lindén on terveyspalveluista vastaava ministeri. Häneltä odottaisi muunlaista reagointia kuin että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin pitää löytää ratkaisut itse. Tai todeta, että työelämäpuolella on jotain vikaa, kun työntekijöitä ei löydy, vaikka Suomessa ei ole koskaan ollut niin paljon hoitohenkilökuntaa kuin nyt (HS 2.8.).

Se ainakin on täysin selvää, että kivien alla sairaanhoitajat eivät asu. Poikkihallinnollinen hanke tai työryhmä ei myöskään vaikuta kovin tehokkaalta akuutin ongelman ratkaisemisessa.

Sen sijaan yksityisellä puolella voisi olla annettavaa, mutta siihen Lindén on ottanut kantaa lähinnä kritisoimalla kaupallisen terveydenhuollon lehtimainosta pikaviestipalvelu Twitterissä.

Voisiko yksi ratkaisu julkista terveydenhuoltoa vaivaavaan henkilöstöpulaan sittenkin löytyä myös yksityiseltä sektorilta? Esimerkiksi Helsingissä yksityiselle ulkoistetulta Ruoholahden terveysasemalta on hyviä kokemuksia jonojen lyhentymisestä.

Yksityinen ei ole kirosana.

