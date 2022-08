Paluu normaaliin arkeen ja koulurytmiin on erityisen tärkeää koronavirusajan jojoilun jälkeen, vaikka ”monihäiriötilanteeseen” varaudutaan yhä. Lähiopetuksella on iso merkitys lasten ja nuorten oppimiselle ja hyvinvoinnille.

Uusi lukuvuosi alkaa lähes kaikissa peruskouluissa tällä viikolla. Kaksi viime vuotta syyslukukauteen on valmistauduttu koronaviruksen varjossa, mutta nyt on viimein aika palata normaaliin. Kaksi vuotta on pitkä aika lapsille ja nuorille, ja lähiopetus on enemmän kuin tervetullut.

Koronavirus ei ole hävinnyt, mutta siitä on tullut taudinaiheuttaja muiden joukossa. Varautua toki pitää edelleen, mutta sosiaalista elämää se ei enää estä.

Lomien jälkeen lasten ja nuorten on hyvä päästä tapaamaan ikäisiään ja opettelemaan ryhmässä olemista. Koronaviruksen aiheuttama jojoilu ja pitkät etäopetusjaksot ovat aiheuttaneet yksinäisyyttä ja lisänneet mielenterveysongelmia. Myös oppimiseen on syntynyt aukkoja.

Viime syksynä julkaistun Helsingin ja Tampereen yliopistoissa tehdyn tutkimuksen mukaan etäkoulu lisäsi selvästi oppilaiden oppimiseroja, sillä heikommin pärjäävät putosivat kyydistä tai katosivat näkyvistä, kun taas pieni menestyvien joukko saattoi jopa hyötyä etäopetuksesta.

Oppilaiden pahoinvointi yleistyi, opettajien työtaakka kasvoi, ja puolet etäkoululaisten vanhemmista raportoi oman stressinsä lisääntyneen etäkoulun takia. Oppimistulosten heikentymisen lisäksi etäkoulun on osoitettu lisänneen lasten sosiaalisia ongelmia ja yksinäisyyttä.

Koronavirusepidemian varjossa on kasvanut ikäluokka, jonka kokemuksia tullaan ehkä kartoittamaan samalla tavalla kuin on seurattu 1990-luvun laman vaikutuksia sen ajan lapsiin.

Konkreettisten haittojen lisäksi kysymys on ainutkertaisesta nuoruudesta: ylioppilas­kirjoituksista, vanhojen tansseista, ammattiin valmistumisesta ja lukuisista muista kokemuksista, joita nuoret eivät saa takaisin.

Tärkeä saumakohta nuoren tulevaisuudelle on peruskoulusta toiselle asteelle siirtyminen, joka tuo usein mukanaan uuden koulun ja uudet kaverit. Sopeutuminen uuteen vaikeutuu, jos lähikontakti puuttuu.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ toivoo nyt rauhaa kouluelämään niin, ettei uusia isoja uudistuksia laitettaisi liikkeelle tulevana lukuvuonna. Niin lapset ja nuoret kuin opettajatkin kaipaavat rauhoittumista sekä keskittymistä opiskeluun ja opetukseen. Toive on kohtuullinen, sillä muutoksia kouluelämässä on riittänyt.

Koronavirusepidemian lisäksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan heijastuu kouluihin. Opetushallitus kuvaa nykyelämää ”monihäiriötilanteeksi”, jonka jatkuminen on otettava huomioon. Ukrainassa käytävän sodan lisäksi kasvattajien on varauduttava mahdollisiin hybridi- ja turvallisuusuhkiin sekä informaatiovaikuttamiseen. Lisäksi ukrainalaisten lasten tukeminen jatkuu.

Isojen ilmiöiden lisäksi työtä teettävät yhä lukiouudistus ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle. Uutta ovat paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (tuva) sekä kurinpitoon ja kiusaamiseen puuttumiseen liittyvät muutokset opetussuunnitelmissa ja ammatillisen koulutuksen määräyksissä.

Ensisijaista on nollatoleranssi kiusaamisessa ja syrjinnässä. Koulussa kaikkien pitää voida tuntea olonsa turvalliseksi. Muutokset mahdollistavat entistä tehokkaammat keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan aina esiopetuksesta lähtien. Lähtökohtana tulee aina olla lapsen etu.

Paluu lähiopetukseen ja arjen rutiineihin sekä aiempaa tehokkaammat keinot puuttua kiusaamiseen ja syrjintään ovat erityisen tärkeitä. Koulu on turvasatama, jossa kaverit, hyvin koulutetut opettajat ja muut aikuiset ovat koululaisten ja opiskelijoiden henkisenä tukena. Koulun alku on ennen kaikkea jälleennäkemisen riemua ilman kiusaamista.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.