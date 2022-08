Hinnat nousevat, ulospääsyä ei ole näkyvissä ja äänestäjät nurisevat erityisesti etelässä. Tilanne houkuttelee populisteja ajamaan omaa etuaan Euroopan edun kustannuksella.

Euroopan politiikkaa seuraavat ovat odotelleet, missä tulee ensimmäinen avoin poliittinen repeämä – mikä merkittävä puolue alkaa operoida Venäjän-vastaisia pakotteita vastaan.

Hetken on tiedetty lähestyvän kaiken aikaa. Hinnat ovat nousseet Ukrainan sodan ja pakotteiden vuoksi. Sotakin tuntuu jämähtäneen paikoilleen. Venäjä ei etene näkyvästi, eikä Ukrainan vastahyökkäyksestä Ukrainan eteläosissa ole varmoja todisteita.

Tilanne houkuttelee Euroopassa paikalle opportunistisia populisteja – ihmisiä, jotka eivät pelkää toimia Venäjän etujen mukaisesti ja Ukrainan etujen vastaisesti omaa lyhyen aikavälin etua tavoitellessaan.

Rasti ruutuun. Nyt eurooppalaista yhtenäisyyttä haastava puolue on ilmoittautunut. Ranskan äärioikeiston Rassemblement Nationalin (RN) johtaja Marine Le Pen kertoi tiistaina, että Venäjän-vastaiset pakotteet tulisi lopettaa hyödyttöminä. ”Venäjä ei ole polvillaan”, hän kertoi ja arvioi maan pystyvän kiertämään pakotteiden vaikutukset. Hän sanoi, että energiapula – erityisesti puute venäläisestä kaasusta – voi johtaa energian saannin katkoksiin, joista ranskalaiset kärsivät turhaan.

RN, Marine Le Pen ja Venäjä on kytketty jo vuosia toisiinsa. RN on saanut rahoitustakin venäläiseltä pankilta.

Ranskan äärioikeisto on aiemmin ollut poliittisesti koteloitunut puoluekentän äärireunaan ja sen Venäjä-kytkökset on kuitattu äärioikeiston outoiluna.

Kesäkuun parlamenttivaalien jälkeen RN:n näkemyksillä on enemmän yleistä merkitystä kuin aiemmin. Puolue kasvatti ryhmäänsä merkittävästi kansalliskokouksessa, ja Le Pen pärjäsi hyvin presidentinvaaleissa. RN:n näkemykset alkavat tuloksista päätellen olla pikkuhiljaa sellaisia, että ne kelpaavat suurillekin joukoille.

” Ranskan äärioikeisto keikuttaa venettä.

Le Penin puheilla on merkitystä sikälikin, että parlamentin ydin koostuu nyt äärivasemmiston, äärioikeiston ja keskustaoikeiston muodostamista, yhteistyökyvyttömistä blokeista. Oppositiota ei voi tuosta vain murskata, vaan hallitus ja presidentti Emmanuel Macron joutuvat hakemaan tavan takaa kompromisseja. Macron on poliittisesti ahtaalla, sillä oppositioryhmittymät nostattavat kansaa hintapopulismillaan, ja Macronia on aina syytetty ihmiseksi, joka ei kuuntele tavallista kansalaista.

Ennen kaikkea merkittävää on se, että Etelä-Euroopassa Ukrainan hätä on jo siirtynyt taka-alalle. Ranskan parlamenttivaaleissa Venäjä ja Ukraina eivät olleet millään puolueella isosti vaaliteemoissa mukana. Kun tuoreen tiedustelun mukaan suomalaisia huolettaa eniten sota, Ranskassa pelätään erityisen paljon hintojen nousua.

Italia äänestää syyskuussa. Pelättävissä on, että sielläkin äärioikeisto kyseenalaistaa pakotteita EU:n yhtenäisyyden kustannuksella, koska hintapopulismilla saa kannatusta. Euroopan unionin linjausten kannalta Ranska on muutenkin merkittävä, sillä se on kasvattanut valtaansa unionissa Saksan kustannuksella ja Italian tuella.

Elokuu on Etelä- ja Keski-Euroopassa yleensä lomakuukausi. Syyskuusta saattaa tulla Euroopan hallituksille todella hankalaa aikaa. Hallitusten tulisi pitää kansalaiset sellaisten linjausten takana, jotka tuottavat kuluja, huolta ja murhetta. Eikä hallituksilla ole edes antaa varmaa tietoa siitä, milloin kipu lievenee ja onko uhrauksista todella hyötyä.

Venäjän-vastaiset pakotteet kyllä purevat Venäjään, mutta hitaasti. Venäjän talous tuhoutuu murentumalla. Jos Euroopan yhtenäisyys murtuu hintapaineissa ja populistien houkutuksissa, tämä pitkän aikavälin vaikutus vaarantuu ja jo tehdyt uhraukset devalvoituvat. Se olisi voitto Venäjälle, ja Venäjän voitto on Euroopan tappio.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.