Pelosi-vastatoimilla Kiina pyrkii estämään tulevat tuenosoitukset Taiwanille.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin 24 tunnin vierailu Taiwaniin vei Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet uusiin pohjalukemiinsa. Kiinan hallinto näkee Pelosin vierailun kannatuksenosoituksena Taiwanin todellisuudessa vuosikymmeniä jatkuneelle itsenäisyydelle. Kiina taas pitää saarta alueenaan, joka lopulta yhdistetään Manner-Kiinaan, vaikka voimalla.

Pelosi, 82, on Yhdysvaltain hallinnon arvojärjestyksessä sijalla kolme heti presidentti Joe Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin jälkeen. Hän on korkeimmassa asemassa oleva amerikkalaispoliitikko, joka on vieraillut Taiwanissa tällä vuosituhannella.

Pelosi tunnetaan Kiinan ihmisoikeusloukkausten aktiivisena kriitikkona. Hänen sanottiin matkustaneen Taiwaniin yksityishenkilönä, joten Biden ei teoriassa matkaa oikein voinut kieltää. Kun matka tapahtui Yhdysvaltain puolustusvoimien koneella, sen voi nähdä laajempanakin Yhdysvaltain tuen ilmauksena Taiwanille. Pelosi on itse todennut, että hänen matkansa on ”yksiselitteinen kannanotto siitä, että Amerikka seisoo Taiwanin, demokraattisen kumppanimme tukena, kun se puolustaa itseään ja vapauttaan”.

Kiina vastasi Pelosin vierailuun kovasanaisesti ja käynnisti matkan jälkeen torstaista sunnuntaihin kestävät sotaharjoitukset saaren läheisyydessä ja teki ohjustestejä. Kiina kielsi myös monien ruokatuotteiden tuonnin Taiwanista. Uhittelun tarkoituksena on välittää vahva viesti siitä, että Pelosin vierailun kaltaisten tuenosoitusten ei haluta yleistyvän.

Pelosin matkan ajoitusta on moitittu siksi, että se osuu maailmantalouden kannalta vaikeaan aikaan. Kiinan kostotoimien pelätään heikentävän talouskasvua. Tuon väitteen hyväksyminen tarkoittaisi, että tuen osoittaminen Taiwanille olisi aina liian kallista. Siihen Kiina juuri pyrkii, mutta kiristykseen ei pidä alistua. Demokraattisten arvojen puolustaminen on erityisen tärkeää aikoina, jolloin autoritäärisesti johdetut maat lisäävät voimankäyttöä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.