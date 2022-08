Yhdysvalloissa on kaksi lähes jakamatonta turvallisuuspolitiikan tulkintaa: Suomi ja Ruotsi kuuluvat Natoon ja Kiina on todellinen tulevaisuuden uhka.

Utin jääkärirykmentti on harjoitellut Yhdysvaltain erikoisjoukkojen kanssa. Yhdysvaltalainen Chinook-kuljetushelikopteri.

Yhdysvaltain politiikassa ollaan nykyään harvasta asiasta niin yksimielisiä kuin siitä, että Suomi ja Ruotsi kuuluvat puolustusliitto Natoon. Yhdysvaltain senaatti hyväksyi torstaina maakaksikon jäsenyydet nopeasti ja lähes yksimielisesti – mikä ei todellakaan ole jokapäiväistä asioiden käsittelyä Yhdysvalloissa.

Senaatin ulkopuolella osa poliittisen oikeiston edustajista on pohtinut, venyttääkö kahden uuden maan jäsenyys liikaa sitä sotilaallisen turvallisuuden suojaa, jonka Yhdysvallat on jo Euroopalle luvannut. Senaatin keskusteluista päätellen pääosa poliitikoista kuitenkin ymmärtää asian oikein päin: Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet vain vahvistavat Yhdysvaltain aiempia lupauksia, joita Nato-jäsenyyksillä on Euroopalle – esimerkiksi Baltialle – annettu. Lupausten pitäminen käy kahden vauraan ja sotilaallisesti voimakkaan Pohjoismaan liittymisen myötä helpommaksi.

Toinen amerikkalaisessa keskustelussa suurta yksimielisyyttä nauttiva turvallisuuspolitiikan tulkinta on se, että todellinen tulevien vuosikymmenten uhka on Kiina. Tästäkään väitteestä ei saa riitaa demokraattien ja republikaanien välille.

Yksimielisyyden havaitsi siinä, miten edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin Taiwanin-matkaa kiiteltiin puoluekentän reunalta toiselle.

Molemmat yksimielisyyden teemat kertovat amerikkalaisesta turvallisuuspolitiikan tulkinnasta, joka on oikeastaan vain saanut voimaa Venäjän Ukrainassa aloittamasta sodasta: uhkailun edessä ei pidä alistua. Venäjä pysähtyi Ukrainassa, kun se sai lännen avustuksella tarpeeksi voimaa vastaansa. Suomi ja Ruotsi eivät pelänneet jättää Nato-hakemusta, vaikka Venäjä uhkaili vastatoimilla.

Senaatin keskusteluissa muisteltiin myös Suomen talvisotaa, millä korostettiin sitä, että pienikin pystyy paljoon nöyrtymättömällä ja pelkäämättömällä asenteella. Suuresta maasta puhumattakaan.

