Valtiovarainministeriön ehdotus varautuu kasvun selvään hidastumiseen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) esittelemä ehdotus ensi vuoden talousarvioksi on 6,3 miljardia euroa alijäämäinen. Oppositio kritisoi ehdotusta tuoreeltaan siitä, että hallitus ei saa velkaantumista kuriin, vaikka työttömiä on vähän ja talous on noususuhdanteessa.

Saarikon budjettiehdotus perustuu pitkälti jo hallituksen aiemmin sopimaan, jos ehdotusta ylimääräisestä lapsilisästä ei oteta huomioon.

Budjetin loppusummaa nostavat panostukset puolustukseen ja rajavalvontaan sekä uusien hyvinvointialueiden aloittaminen vuoden 2023 alussa. Samaan aikaan Suomen on eri keinoin pyrittävä irtaantumaan energiariippuvuudesta Venäjään ja muihinkin fossiilisiin energialähteisiin. Siirtymä uusiutuviin energialähteisiin maksaa, mutta on investointi tulevaan.

Saarikko perusteli vuoden 2023 lisävelkaantumista muun muassa inflaation, nousevien korkojen ja energiamarkkinoiden epävarmuuden aiheuttamalla kasvun hidastumisella. Vaikka Suomen taloudella menee kokonaisuutena vielä varsin hyvin, kotitalouksien ostovoima heikkenee ja kuluttajien luottamus omaan talouteen on heikompaa kuin koskaan mittaushistorian aikana.

Kansainväliset arviot lähtevät yleisesti siitä, että talouskasvu hiipuu ensi vuonna. Keskustelun sävy on muuttunut nopeasti inflaatiopeloista taantumapelkoon. Budjettiehdotuksessa on perusteltua varautua myös nollakasvun ja taantuman aikaan, kunhan maltti säilyy. Lyhyen aikavälin väliaikaisiin arjen huoliin, kuten energian ja ruuan hinnannousuun, voi tarjota kohdennettuja helpotuksia, kunhan nuo tuet eivät luo vääränlaisia kannustimia.

Saarikon ehdottama ylimääräinen lapsilisä sortaisi perheettömiä, mutta ennen kaikkea se ei olisi täsmätoimi pahimmin hintojen noususta kärsiville, koska tuki menisi myös hyvätuloisille. Kertaluonteisena ja helposti toteutettavana se ei budjetin kokonaiskuvaa kuitenkaan heiluttaisi. Hallituksen toinen pääpuolue Sdp ei ole Saarikon ehdotusta kommentoinut. Vaalien lähestyessä ei olisi ihme, vaikka hallitus antaisi sekä ylimääräisen lapsilisän että päättäisi tukea tavalla tai toisella myös kaupungeissa yksinasuvia pienituloisia.

