Euroopan komission ehdotus rataverkon raidevälin kaventamisesta on Suomen kannalta järjetön. Sitä ei kuitenkaan kannata suoralta kädeltä tyrmätä, sillä tulevaisuudessa yhtenäisestä raideleveydestä voisi olla hyötyä.

Suomen junaradat ovat 1 524 millimetriä leveitä – leveämpiä kuin eurooppalaiset. Euroopassa raideleveys on pääsääntöisesti 1 435 millimetriä. Kuvassa Lempäälän aseman ratapiha vuonna 2019.

Euroopan komissio haluaa yhtenäistää raideleveyden, jotta samat junat pääsisivät kulkemaan läpi Euroopan. Suomelle komission vaatimus merkitsisi junaratojen kaventamista, sillä kaikki uudet raideyhteydet pitäisi sovittaa eurooppalaiseen standardiin.

Nyt Eurooppa kulkee kaksilla raiteilla ja Suomi on sivuraiteella. Eurooppalainen raideleveys on 1 435 millimetriä. Suomen radat ovat leveämpiä, 1 524 millimetrin levyisiä. Tämä on lähellä venäläisten rautateiden raideleveyttä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) tyrmäsi heti komission ehdotuksen Suomen raideleveyden muuttamisesta kohtuuttomana.

Onkin järjetön ajatus, että Suomen pitäisi rakentaa uudet junaradat ja muuttaa kalusto ja osa olemassa olevista radoista kymmenisen senttiä nykyistä kapeammiksi. Tähän tuskin mennäänkään. Suomi saanee mahdollisuuden jättäytyä pois raideleveyksien yhtenäistämisestä, koska se ei ole taloudellisesti järkevää (HS 3.8.).

Kyse on muutoksesta komission jo aiemmin tekemään ehdotukseen EU:n suuntaviivoiksi Euroopan laajuisesta liikenneverkosta. Maailmantilanteen muuttuminen, eritoten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, on tuonut esiin rataverkko-ongelman. Viljakuljetuksia Ukrainasta on vaikeuttanut se, että junaradat ovat leveämpiä kuin Euroopassa yleisesti.

Leveämpiä raiteita on myös esimerkiksi Baltiassa sekä Espanjassa ja Portugalissa. Myös Irlannin raideleveys poikkeaa muusta Euroopasta, mutta sille komissio ei esitä muutoksia. Saarivaltiosta ei ole maayhteyksiä muualle maanosaan.

Suomikin on eurooppalaisittain saari. Vienti kulkee lähes kokonaan laivoilla.

Tulevaisuutta ajatellen asialla on toinenkin puoli. Isoja rata-avauksia ovat muun muassa Helsingin ja Tallinnan välinen tunneli sekä Jäämeren rata. Niissä yhtenäisistä raideleveyksistä koko Euroopan mittakaavassa olisi hyötyä. Esitystä uusista radoista ei kannata suoralta kädeltä kokonaan ja lopullisesti tyrmätä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.