Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin ilmastopaketin kyljessä hyväksytään myös laki yritysten minimiverosta. Se auttaa noin 140 maan yhteishankkeen onnistumista merkittävästi.

Yhdysvaltojen senaatti hyväksyi sunnuntaina presidentti Joe Bidenin 370 miljardin dollarin ilmasto- ja energialakipaketin. Perjantaina lakien odotetaan menevän läpi edustajainhuoneessa.

Kyseessä on merkkipaalu Yhdysvaltojen ilmastopolitiikassa ja siinä, kuinka päästöjä pyritään saamaan kuriin. Yhdysvaltojen toimilla on suuri globaali merkitys ilmastonmuutoksen ja luontokadon vastaisessa taistelussa.

Tärkeän lakipaketin kainalossa etenee myös toinen merkittävä asia. Samalla kongressi hyväksyy valtiovarainministeri Janet Yellenin ajaman Alternative Minimum Tax -minimiverolain, jonka nojalla yritysten täytyy maksaa vähintään 15 prosenttia yritysveroa tuloslaskelmiensa mukaisista voitoista.

Veron tavoitteena on panna verolle ne yli 750 miljoonan dollarin liikevaihtoa tekevät yritykset, jotka tuottavat omistajilleen suuria voittoja mutta onnistuvat erilaisten vähennysten ja aggressiivisen verosuunnittelun avulla leikkaamaan verojen maksun minimiin. Tällaisia yrityksiä ovat olleet erityisesti suuret maailmanlaajuisesti toimivat teknologiayhtiöt, kuten Googlen emoyhtiö Alphabet tai Facebookin omistajayhtiö Meta.

Uusi vero on Yhdysvaltojen verojärjestelmän oma versio teollisuusvaltioiden yhteistyöjärjestön OECD:n minimiverosta. Syksyllä 2021 peräti noin 140 maata hyväksyi OECD:n laatimat perusperiaatteet veron keräämisestä, mutta hanke on edennyt tahmeasti. Sopijamaat ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta odottaneet niin Yhdysvaltojen kuin Euroopan unioninkin hyväksyntää ennen kuin ne ottavat veron käyttöön.

Veron ideana on, että emoyhtiötä voidaan verottaa myös tytäryhtiön voitosta, vaikka sitä ei tuloutettaisi emoyhtiölle. Vaihtoehtoisesti veroa voidaan periä tietyin edellytyksin tytäryhtiön kotimaassa. Suomen elinkeinoelämä on veroa kannattanut. Maailmanlaajuisesti sovitut säännöt ovat vientiyhtiölle parempi ratkaisu kuin se, että kukin maa laatisi omia käytäntöjään.

Ranska ajoi EU-puheenjohtajakaudellaan minimiveroa läpi niin tehokkaasti, että ainoastaan pääministeri Viktor Orbánin johtama Unkari haraa veroa vastaan. Unkarin epäillään vastustavan veroa voidakseen lypsää itselleen myönnytyksiä muissa asioissa.

Jos jäsenmaiden yksimielisyyttä vaativaa direktiiviehdotusta ei saada EU:ssa läpi, hanke voi edetä myös tiivistettynä yhteistyönä niiden jäsenmaiden kesken, jotka veroa kannattavat. Kolmas vaihtoehto on, että kukin jäsenmaa säätää itse oman versionsa minimiverosta. Direktiivi olisi monen juristin mielestä kuitenkin parempi ratkaisu, koska se antaisi minimiverolle vahvemman selkänojan oikeudellisissa tulkinnoissa siitä, salliiko unionin perussopimus ylipäänsä emoyhtiön verottamisen tytäryhtiön voitoista. Toki se olisi myös iso sulka komission hattuun.

OECD kaavaili aiemmin, että minimivero tulisi voimaan ensi vuonna. Nyt tavoite on saada järjestelmä käyntiin vuoden 2024 alusta.

Minimiveron suurin ansio on siinä, että suuri maajoukko on pystynyt yhdessä sopimaan sellaisen tarpeesta. Kaikkien maiden ei tarvitse olla hankkeessa mukana, mutta vero toimii, jos mukana on merkittävä osa.

OECD:n minimiveromalli lähtee yritysten maksamasta 15 prosentin efektiivisestä eli tosiasiallisesti maksuun pannusta yhteisöverosta. Tuo efektiivinen veroprosentti lasketaan kirjanpidon mukaisesta voitosta, ei verolainsäädännön mukaisesta voitosta. Suomessa nimellinen yhteisöveroprosentti on 20 prosenttia, mutta efektiivisen veroasteen on eri selvityksissä arvioitu olevan 19 prosentin tienoilla. Näin suomalaisille suuryhtiöille minimivero on monella tapaa harmiton.

Suurille yhtiöille kahden eri verojärjestelmän raportointi aiheuttaa lisätyötä ja uusia hallinnon kustannuksia. Se on kuitenkin pieni hinta siitä, että suuret teknologiayhtiöt saadaan vihdoin edes jotenkin mukaan veronmaksutalkoisiin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.