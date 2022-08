Suomi on joko pulassa tai vain tiukilla

Sähkön riittävyys on koetuksella, vaikka Olkiluoto 3 käynnistyisi ajoissa. Ydinvoimalan testeissä suuret haasteet ovat vielä edessä.

Olkiluoto 3 Eurajoella on on paljon myöhässä, ja voimalan testitkin ovat takkuilleet.

Suomen sähköjärjestelmä ja -markkinat ovat ensi talvena tiukemman paikan edessä kuin koskaan lähihistoriassa.

Aiemmat suuret kulutushuiput ovat olleet ohimeneviä tyynien pakkaspäivien sauna- ja aamukahvihetkiä. Sähköä on saatu naapurimaista, ja pian vaara onkin ollut ohi. Nyt ahdinko on kroonisempi eikä helpotusta ole entiseen malliin saatavissa, koska kaikki tarvitsevat apua.

Olkiluodon kolmosreaktoria testataan taas. Voimala on paljon myöhässä, ja sen testitkin ovat takkuilleet. Teollisuuden Voima arvioi, että jo syyskuussa testeissä voidaan tuottaa hetkittäin sähköä voimalan täydellä teholla. Teollisuuden edustajat, kuluttajat ja ministerit jännittävät rystyset valkoisina toivoen, että voimala toimisi täydellä teholla ja olisi kytketty kantaverkkoon viimeistään, kun joulukuusen kynttilät syttyvät.

Jotta näin kävisi, kaiken olisi mentävä ihan nappiin. Minkäänlaisiin viivästyksiin ei ole enää varaa. Toisaalta ydinvoimalaturvallisuus ei anna myöten sille, että mahdollisia ongelmia ohitettaisiin kiireen vuoksi.

Olkiluoto 3:n testeistä on syntynyt sellainen harhakuva, että jos kone nyt hyrähtää käyntiin, kaikki on hyvin. Todellinen testi on edessä myöhemmin, kun Olkiluoto 3 – yksi maailman suurimmista uutta tyyppiä edustavista voimaloista – kytketään piskuiseen Suomen kantaverkkoon pysyvästi täydellä teholla.

Tämä on alaa tuntevien mielestä todella iso askel. Kytkennän onnistumisesta ei ole mitään varmuutta, eikä onnistumisen mahdollisuuksia voi nykyisistä testeistä täysin päätellä. Jos homma napsahtaa kerralla kuntoon, Suomi on vain tiukilla. Jos ei napsahda, Suomi on todella isossa pulassa.

Sähkön tuonti Venäjältä on loppunut. Ruotsissa ja Norjassa on todennäköisesti ensi talvena kova kysyntä omallekin tuotannolle – sähköä ei ehkä riitä Suomeen vietäväksi.

Tuulivoima on jo hetkittäin tuottanut Suomen verkkoon enemmän sähköä kuin ydinvoimalat. Mutta perinteisinä maksimikulutuksen hetkinä tuulivoimaloiden roottorit eivät yleensä pyöri.

Sähkön siirtokapasiteetin rajat toimivat Suomen kannalta epäedullisesti ainakin ensi talvena. Kun sähköä ei saada siirrettyä kalliimmille, kaasupulasta kärsiville alueille Keski-Eurooppaan, sähköä jää omaan käyttöön. Se periaatteessa suojelisi hieman Suomen alempia hintoja. Toisaalta puutteelliset siirtokapasiteetit Ruotsista ja Norjasta rajoittavat mahdollisuutta saada apua muista Pohjoismaista ensi talvena – siis jos Ruotsilla ja Norjalla on sittenkin jotain siirrettävää.

Sähköjärjestelmää seuraavat pitävät sormia ristissä ja toivovat, että talvikuukausista päästään säikähdyksellä – tämä on siis optimistisin oletus. Sähköfutuurien kovista hinnoista päätellen markkinoilla arvioidaan, että Suomi on talven ajan joka tapauksessa pulassa tai tiukilla, olivatpa sormet ristissä tai eivät. Seuraava talvi on todennäköisesti jo helpompi.

Paljon pörssisähköä käyttäville kotitalouksille talvi on siis melko suurella varmuudella kallis, vaikka Olkiluoto 3:n kanssa kaikki menisi mainiosti. Halpoja sähkösopimuksia ei ole enää olemassakaan, joten kilpailutus ei valtavasti auta. Kilpailutettavatkin vähentyvät: tukku- ja kuluttajahinnan välissä taiteilleita, voittoa vuolleita pieniä sähköyhtiöitä kaatuu niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla.

Ainoa keino, joka näin nopeasti tehoaa vastalääkkeenä sähkölaskujen lihomiseen, on sähkön kulutuksen vähentäminen. Se on suositeltava täsmätoimi myös koko Suomen sähkön riittävyyden turvaamisessa. Säästö voi siirtää Suomen isosta pulasta tiukkaan tilanteeseen.

