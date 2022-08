Yhdysvaltalaisen USS Kearsargen Suomen-vierailu muistuttaa siitä, miten vakavia aikoja nyt eletään.

Yhdysvaltalainen maihinnousutukialus USS Kearsarge lähti maanantaina Helsingistä kohti Hangon vesiä yhteisharjoituksiin Merivoimien kanssa. Harjoituksista tulee taatusti tavallisuudesta poikkeavat, sillä massiivinen maihinnousutukialus on jotain ihan muuta kuin ahtaalla Itämerellä tavallisesti seilaavat sotalaivat. Merivoimien Laivue 2020 -ohjelman ennätyspitkät korvetit ovat 114-metrisinä nekin alle puolet amerikkalaislaivasta.

Amerikkalaisalus kävi Suomessa lähettämässä Venäjälle viestin: Suomi on nyt Yhdysvaltojen suojeluksessa. Monesta Nato-maasta luvattiin Suomelle tukea jäsenyysprosessin ajaksi, ja sitä on tosiaan saatu. Erilaisia sotakoneita on Suomessa tänä kesänä riittänyt. Kumppanien tuki on Suomelle tärkeää.

Kesäiseen Hernesaareen kerääntyneille uteliaille suuri sotalaiva oli ihmetyksen aihe ja näyttävä tausta selfiekuville – vaikka oikeasti hymyyn ei ole paljon syytä. Silloin, kun USS Kearsargen kaltaisen kauhistuttavan tuhoaseen saapuminen Suomeen on hyvä asia, eletään todella pahoja aikoja.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.