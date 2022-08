EU-eron seuraukset pahentavat sitä iskua, joka Britannialle tulee muutoinkin energiakriisistä.

Kun Britannia päätti erota Euroopan unionista, eroa halunneet perustelivat brexitiä monin väittein. Yksi väite oli, että Britannian ei kannata roikkua yhteisössä, jonka talous ja politiikka uppoavat. EU:ssa riittää kyllä ongelmia, mutta tuoreista politiikan kuulumisista ja talousennusteista päätellen osat ovat vaihtuneet. Nyt se on Britannia, joka uhkaa upota ensiksi.

Englannin keskuspankki julkisti viime viikolla umpisynkän talousennusteen. Keskuspankki kertoi, että taantumaan pudotaan, inflaatio yltää tänä vuonna 13 prosenttiin, hinnat nousevat ensi vuonnakin kovaa vauhtia ja ostovoima heikkenee.

Toki monet Englannin keskuspankin listaamat ongelmat vaivaavat EU:takin, mutta Britannian vaivoja syventävät EU-eron seuraukset, esimerkiksi uudet hidasteet kaupankäynnille, kun toimitusketjut ovat nyt muutoinkin repaleisia. Ne vain pahentavat ongelmaa, brittimuotoiluna ”they add insult to injury”. Jos muualla Euroopassa ennustellaan taantumaa, Britanniaa uhkaa lama, taantumaa pitkäaikaisempi kansantuotteen kutistumisen aika.

Yksi vaikeimmista ongelmista on se juhlittu saavutus, jota brexitillä lähdettiin hakemaan. Britannian inflaatiota pahentaa kova työvoimapula. Maahanmuuttoa haluttiin vähentää, mutta nyt inflaatio karkaa käsistä, kun työvoimasta kilpaillaan. Kun inflaatio on siirtynyt palkkakierteeksi, keskuspankin on pakko nostaa laman syventämisenkin uhalla ohjauskorkoa voimakkaasti. Muualla Euroopassa inflaatio on yhä ennen kaikkea energiainflaatiota.

Brexitiä ajaneissa piireissä saa nyt huutia toinen englanninkielinen sanonta, ”don’t shoot the messenger” – älä ammu sanansaattajaa. Karvakorvakonservatiivit väittävät, että keskuspankki laskee ja ennustaa väärin. Britannian pääministerin paikasta kisaava konservatiivien Liz Truss aikoo korjata keskuspankin mandaattia, jos hänet valitaan pääministeriksi.

Fiksummat sanoisivat: ”If you find yourself in a hole, stop digging.” Älä kaiva, jos olet jo kuopassa.

