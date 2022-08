Elokuu näyttää mihin Helsinki pystyy. Levänneet kaupunkilaiset tekevät toisilleen hyviä juttuja ja tapaavat tuttuja.

Elokuussa levänneet kaupunkilaiset palailevat lomiltaan ja katsovat kotikaupunkiaan virkein ja elämälle ahnein silmin. Mitä tehdä, ketä tavata? Mahdollisuuksia on loputtomasti.

Juuri nyt Helsinki on parhaimmillaan. Kaupungilla kulkiessa on helppo ymmärtää, miksi Helsinki valittiin viimevuotisessa tutkimuksessa maailman kolmanneksi parhaaksi kaupungiksi asua Lontoon ja New Yorkin jälkeen. Syksy on sitten toinen asia, mutta se on vielä kaukana.

Koronavirusepidemian kahtena kesänä poissa pitämät turistit ovat vihdoin palanneet ja liikkuvat kaupungilla oppaan johtamina ryhminä tai suihkivat ympäriinsä kaupunkipyörillä tai sähköpotkulaudoilla. Terassit ovat täynnä väkeä ja puistojen nurmikoilla piknikseurueet hyrisevät tyytyväisinä. Koululaiset kulkevat uusien reppujensa kanssa odottavan jännittyneinä, jotenkin aikuisempina kuin keväällä.

Lomalla ympäri maata tai maailmaa säntäillyt kaupunkilainen voi yllättäen huomata, että satunnainen pujahtaminen oman kaupungin rantakallioille katsomaan illan tuloa voi yllättäen olla se kesän rauhallisin hetki.

Myös tapahtumajärjestäjät tietävät, että elokuu on kuukausista paras. Tällä viikolla sadat vannoutuneet Justin Bieber -fanit eli belieberit leiriytyivät Kaisaniemen puistoon telttoineen ja ilmapatjoineen odottamaan sisäänpääsyä tiistai-illan konserttiin. Illan hämärtyessä 20 000 katsojan riemunkohahdukset kaikuivat Sörnäisiin asti. Musiikki sen sijaan osataan isoissa yleisötapahtumissa rajata jo ihmeellisen tarkasti, niin että se kuuluu lähinnä vain huvialueen lähistöllä.

Tiistaina ulkomaisia jalkapallofaneja ilmestyi Helsingin kaduille ja kapakoihin, kun Mestarien liigan voittaja Real Madrid Espanjasta ja Eurooppa-liigan voittaja Eintracht Frankfurt Saksasta kohtasivat keskiviikkona uusitulla Olympiastadionilla Uefa Supercupin finaaliottelussa. Järjestyshäiriöitä pelättiin, sillä toukokuussa Pariisissa Mestarien liigan finaali Real Madrid–Liverpool oli alkanut täydellä kaaoksella, ja Eintrachtin kannattajat ovat tunnettuja riehakkuudestaan. Mutta Helsingin henki toimi jälleen. Liki kymmenentuhatta Eintracht-fania ja parituhatta Real Madrid-fania käyttäytyivät poliisin mukaan suorastaan hämmästyttävän rauhallisesti. ”Hyväntuulisuus on kuvannut koko juttua”, ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisista kertoi HS:lle. Yhtä ainoaa kiellettyä soihtua ei palanut fanien marssilla, ottelussa eikä sen jälkeenkään. Kaunista Helsinkiä kiiteltiin, mitä nyt latte-kahveja moitittiin niin kalliiksi, että eräs vieras arveli kahvissa olevan yksisarvisen maitoa.

Tänä viikonloppuna kolmipäiväinen Flow-festivaali palaa kahden vuoden tauon jälkeen Helsinkiin Suvilahden vanhalle voimalaitosalueelle, ja myös Helsingin juhlaviikot alkavat. Ensi viikolla vuorossa ovat Taiteiden yö ja kymmenpäiväinen Art goes kapakka. Lauantaina popin maailmantähti, brittiläinen Ed Sheeran esiintyy Olympiastadionilla. Tapahtumat eivät kuitenkaan rajoitu pelkkään taiteeseen. Esimerkiksi tänä lauantaina Haagan puistofilosofiatapahtumassa Alppiruusupuistossa filosofit keskustelevat ajasta, aisteista ja luottamuksesta, ja tapahtumassa voi vaikka lainata filosofin juttuseuraksi kävelylenkille.

Tapahtumille on pandemian jälkeen ja Ukrainan sodan paineissa kysyntää. Yhteenkuuluvuuden tunnetta tarvitaan. Siihen eloisa elokuun Helsinki antaa kelpo puitteet. Osalle helsinkiläisistä kaupungin elävöityminen ja tapahtumien aiheuttamat häiriöt – meteli, ruuhkat ja sotkeminen – ovat melkoinen riesa. Mutta yksi kaupungeissa asumisen iloista on siinä, että erilaisten tapahtumien ansiosta ymmärrys erilaisia alakulttuureja kohtaan voi kasvaa ja oman pään raja-aidat kaatuilla.

Helsingin kaupungin markkinoinnista vastaava Visit Helsinki -toimisto teetti kesällä 2016 aiheesta videon. Helsingissä on ollut perinteenä, että hevifestivaali Tuska ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen Pride-tapahtuma järjestetään samaan aikaan. Videossa Tuska-hevari ja Pride-kävijä seisovat ääneti erillään toisistaan ja katsovat tiukasti merelle. Sitten he ottavat toisiaan kädestä kiinni. Viesti on selkeä: jokaisella on oikeus kuulua kaupunkiin sellaisena kuin on.

Oikaisu 13.8. kello 02.17: Korjattu Supercup-päivä torstaista keskiviikoksi.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.