Venäjältä ei tule Suomeen sähköä, ei kaasua eikä enää raakaöljyäkään.

Samaan aikaan kun Keski-Euroopan maat rimpuilevat irti venäläisestä energiasta, Suomi on sidoksensa jo katkaissut. Venäjältä ei tule sähköä, ei kaasua eikä enää raakaöljyäkään. Loviisan ydinvoimala tarvinnee vielä tulevina vuosina yhden satsin polttoainetta Venäjältä.

Muutos on merkittävä monestakin syystä. Vielä vuonna 2021 Venäjältä tuotu energia kattoi kolmasosan Suomen kulutuksesta.

Toiseksi, Suomen ja Venäjän välinen energiakauppa ei elvy enää koskaan – aika ajaa sen ohi. Suomi vie energiantuotantonsa ja tuontinsa nyt niille raiteille, joilla edetään tästä lähtien. Uusiutuvan energian ja ydinvoiman lisääminen vastaavat myös niihin tarpeisiin, joita ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa tarvitaan.

Historiassa energiakauppa on sujunut Suomen ja itänaapurin välillä riippumatta siitä, millaisia mullistuksia kansainvälisessä politiikassa on tapahtunut. Merkittävää on myös se, että energia nähdään nyt Suomessa yleisesti Venäjän valtapolitiikan osana, eikä siihen peliin enää haluta lähteä nappulaksi mukaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.